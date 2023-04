La funzionalità per le chiamate nelle vicinanze annunciata da Google un paio di anni fa potrebbe presto diventare realtà con l’imminente lancio di Google Pixel Tablet, poiché sono appena emerse delle prove che il colosso di Mountain View sta attualmente introducendo nuove interfacce che potrebbero essere introdotte con Android 14 per consentire di trasferire una telefonata da un dispositivo Android a un altro.

Google lavora alla funzionalità per le chiamate nelle vicinanze, ecco le prove

L’editor Mishaal Rahman ha individuato un nuovo ruolo SYSTEM_CALL_STREAMING nel codice di Android 14 e le stringhe correlate suggeriscono che consentirà lo streaming audio delle chiamate telefoniche su dispositivi Android. Ciò renderebbe ad esempio possibile prendere una chiamata in arrivo sullo smartphone Pixel tramite il tablet di Google.

In base a ciò Rahman sospetta che Google inizialmente renderà disponibile questa funzionalità per smartphone e tablet Android, ma dal momento che l’API è disponibile per tutti i dispositivi Android, è possibile che diventerà accessibile anche per altri dispositivi, come ad esempio i Chromebook.

Questa è una continuazione del lavoro iniziato da Google già in Android 12L, quando le risorse mostravano una nuova funzionalità di “chiamata nelle vicinanze” per i dispositivi Android e Google Nest Hub. Al tempo erano state aggiunte anche API correlate in Android 13.

Originariamente Google affermò che le chiamate in arrivo potevano essere accettate su dispositivi diversi dallo smartphone o che le chiamate, anche da WhatsApp, potevano essere trasferite tra dispositivi.

