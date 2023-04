Se ci seguite assiduamente avrete dato un’occhiata all’offerta di ieri (tuttora valida) sulle Samsung Galaxy Buds Live, ma se preferite cuffie true wireless di diverso tipo potreste dare una possibilità alle Nothing Ear (stick) in ottima offerta su Amazon. Le cuffie hanno raggiunto il minimo storico del sito a distanza di qualche giorno dal lancio delle Nothing Ear (2).

Più del 40% di sconto per le Nothing Ear (stick) su Amazon

Nothing è una compagnia piuttosto giovane, che per il momento ha lanciato un solo smartphone Android, Nothing Phone (1), e tre modelli di cuffie wireless. Prima sono arrivate le Nothing Ear (1), primo prodotto in assoluto dell’azienda di Carl Pei (ex di OnePlus), poi sono state lanciate durante l’autunno le Nothing Ear (stick) con un formato diverso: queste ultime puntano su una conformazione “half in-ear”, perdendo la cancellazione attiva del rumore ma guadagnando una migliore autonomia.

Le cuffie true wireless dispongono di un custom driver dinamico da 12,6 mm, realizzato, a detta dell’azienda, sfruttando i migliori magneti sul mercato e avendo potenziato il diaframma. Offrono la Bass Lock Technology, in grado di misurare la forma del canale auditivo e la posizione per determinare la quantità di bassi persi durante l’uso e regolare autonomamente la curva dell’equalizzatore. La tecnologia Clear Voice interviene invece per filtrare i rumori di sottofondo e amplificare la voce durante le chiamate, sfruttando i tre microfoni a bordo. Risultano compatibili con dispositivi dotati di almeno Android 5.1 Lollipop o iOS 11 grazie all’app Nothing X e alla connettività Bluetooth 5.2, con tanto di Fast Pair. A livello di autonomia garantiscono fino a 7 ore di ascolto con una singola ricarica o fino a 29 ore totali sfruttando i mAh della custodia.

Le cuffie Nothing Ear (stick) sono state lanciate al prezzo consigliato di 119 euro, ma potete acquistarle in offerta su Amazon con uno sconto di più del 40%, a 69,12 euro con spedizione compresa (vendute e spedite da Amazon). Complice del calo di prezzo è probabilmente il lancio delle Nothing Ear (2), che però offrono un formato in-ear come le (1). Se siete interessati a sfruttare l’importante ribasso di prezzo potete seguire il link qui in basso:

