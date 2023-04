Dopo aver visto presentare dall’azienda a fine febbraio la variante globale di Realme GT Neo5, commercializzata fuori dalla Cina con il nome di Realme GT3, è ora il momento del fratellino minore dello smartphone appena citato.

Del dispositivo in questione avevamo visto alcune indiscrezioni circa un mese fa, a inizio febbraio, ora grazie alla presentazione ufficiale da parte dell’azienda possiamo dare uno sguardo a tutte le specifiche tecniche del nuovo smartphone di fascia media del brand.

Realme presenta GT Neo5 SE, caratteristiche interessanti nella fascia media del mercato

Come detto in apertura dunque, grazie alla presentazione ufficiale in Cina, possiamo avere tutta una serie di conferme su quelle che erano le specifiche tecniche trapelate finora di Realme GT Neo5 SE.

Partiamo dal comparto fotografico principale che si conferma composto da tre sensori, nello specifico dal sensore principale Omnivision OV64M da 64 megapixel stabilizzato otticamente, dal sensore ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8 megapixel con angolo di visione a 112° e dal sensore macro GalaxyCore GC02M da 2 megapixel.

Sotto il cofano lo smartphone è equipaggiato con il processore Snapdragon 7+ Gen 2 accompagnato da diversi tagli di memoria RAM LPDDR5X (8 GB, 12 GB e 16 GB) e da altrettante opzioni per quel che riguarda l’archiviazione interna di tipo UFS 3.1 (256 GB, 512 GB e 1 TB). Realme GT Neo5 SE si presenta con un ampio display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1,5 K, frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz, dimming PWM a 2160Hz e una luminosità fino a 1400 nit.

Per quel che concerne la batteria, lo smartphone è equipaggiato con un modulo da 5.500 mAh, con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 100 W; vanta inoltre un chip di gestione dell’alimentazione SUPERVOOC S, che offre un’efficienza di scarica fino al 99,5%, grazie a 38 misure di protezione di sicurezza lo smartphone è in grado di mantenere oltre l’80% di salute della batteria anche dopo 1600 cicli di ricarica o 4 anni di utilizzo.

Realme GT Neo5 SE è inoltre dotato di un sistema di dissipazione del calore variabile massimo con area di raffreddamento di 6580 mm², raffreddamento VC 3D da 4500 mm² e motore di controllo del gioco da 1500Hz. Di seguito la scheda tecnica dello smartphone:

Display AMOLED da 6,74 pollici (2772×1240 pixel) (144Hz/120Hz/90Hz/60Hz/45Hz/40Hz adattivo) con luminosità di picco fino a 1450 nit, gamma di colori DCI-P3 al 100%, oscuramento PWM ad alta frequenza a 2160Hz

Processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 (4nm) fino a 2,91 GHz con GPU Adreno 725

RAM LPDDR5X da 8 GB/12 GB/16 GB con spazio di archiviazione da 256 GB/512 GB/1 TB (UFS 3.1)

Android 13 con interfaccia utente Realme 4.0

Doppia SIM (nano+nano)

Fotocamera posteriore da 64 MP con sensore Omnivision OV64M, OIS, apertura f/1,79, lunghezza focale equivalente a 25 mm, fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP IMX355 112° con apertura f/2,2, obiettivo per microscopio da 2 MP GC02M da 5,5 mm con apertura f/3,3

Fotocamera frontale da 16 MP

Sensore di impronte digitali nel display

Dimensioni: 163,9 × 75,8 × 8,95 mm; Peso: 193,1 g

Audio USB di tipo C, altoparlanti stereo, Dolby Atmos, audio ad alta risoluzione

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5)/GLONASS, NFC, USB tipo C

Batteria da 5500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 100 W

Lo smartphone è disponibile per l’acquisto in Cina in due colorazioni, Final Fantasy e Polar Black, nelle seguenti colorazioni e prezzi:

8 GB + 256 GB al costo di 2099 Yuan (circa 281 euro al cambio attuale)

12 GB + 256 GB al costo di 2299 Yuan (circa 307 euro al cambio attuale)

12 GB + 512 GB al costo di 2399 Yuan (circa 321 euro al cambio attuale)

16 GB + 1 TB al costo di 2799 Yuan (circa 374 euro al cambio attuale)

Attualmente non ci sono informazioni ufficiali circa l’eventuale commercializzazione fuori dalla Cina e relative tempistiche, vi terremo aggiornati in merito.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Realme GT3 240W: tuttofare con una ricarica spaventosa