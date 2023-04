Se state cercando un nuovo smartphone Android e volete spendere poco o comunque non troppo, dovreste dare uno sguardo alle offerte Realme disponibili su Amazon. Le proposte più interessanti riguardano Realme 9 Pro 5G nella versione più attrezzata e il prodotto di fascia bassa Realme Narzo 50A Prime, in promozione a poco più di 100 euro.

Realme 9 Pro 5G e Realme Narzo 50A Prime in offerta su Amazon

Partiamo dal modello più completo, che è stato lanciato poco più di un anno fa ma che è ancora in grado di dire la sua grazie a specifiche tecniche equilibrate, connettività 5G e prezzo interessante. Realme 9 Pro 5G è uno smartphone Android di fascia media con display LCD da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz e SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G a 6 nm, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.2 (nella versione oggetto della promozione).

Il comparto fotografico è composto da quattro sensori in tutto: sul retro abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, mentre frontalmente, integrata tramite un piccolo foro spostato su un lato, abbiamo una fotocamera da 16 MP. Lato connettività troviamo 5G SA/NSA, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, porta USB Type-C e porta per il jack da 3,5 mm. La batteria costituisce uno dei punti di forza del dispositivo, vista la presenza di 5000 mAh e del supporto alla ricarica rapida Dart da 33 W.

Realme Narzo 50A Prime è pensato per chi vuole spendere meno, soprattutto se lo consideriamo al prezzo disponibile in queste ore su Amazon. Lo smartphone è un entry level che offre un display da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ e un SoC Unisoc T612 octa-core, affiancato da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD). A bordo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore per le macro da 2 MP e sensore B&W da 2 MP, e una fotocamera anteriore da 8 MP integrata tramite un piccolo notch a goccia. Niente 5G, ovviamente, ma offre comunque 4G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, GPS, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm. Generosa anche in questo caso la batteria, che è da 5000 mAh con ricarica cablata da 18 W.

Realme 9 Pro 5G è stato lanciato al prezzo consigliato di 349 euro (versione 8-128 GB), ma potete acquistarlo in offerta su Amazon a 279,99 euro nelle colorazioni Midnight Black, Aurora Green e Sunrise Blue. Realme Narzo 50A Prime è stato lanciato al prezzo consigliato di 169,99 euro nella sola configurazione da 4-64 GB, e potete portarvelo a casa in offerta a 117,47 euro nella colorazione Flash Black (un paio di euro in più per quella Flash Blue): per lui si tratta del minimo storico sul sito.

Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso:

