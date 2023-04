Nel mese di gennaio l’operatore ho. Mobile ha dato il via ad una nuova iniziativa, il programma in abbonamento ho.+ prevede infatti per i clienti aderenti una serie di buoni sconti e vantaggi esclusivi. Per l’inizio del mese di aprile l’operatore ha aggiornato la lista dei buoni sconto disponibili, scopriamoli insieme.

Ecco la lista aggiornata dei vantaggi e buoni sconto per i clienti che hanno attivato l’abbonamento ho.+

Senza dilungarci oltre, riportiamo di seguito la lista aggiornata contenente i buoni sconti e i vantaggi esclusivi per gli utenti che aderiscono al programma in abbonamento ho.+:

Buono carburante Q8 del valore di 5 euro, valido su un rifornimento minimo di 30 euro nei distributori Q8 e Q8 Easy

Sconto del 5% valido per partire con Costa Crociere

Sconto Booking del 5% valido sulle prenotazioni nelle strutture aderenti all’iniziativa

Sconto Dr.Max del valore 6 euro , valido su una spesa minima di 49 euro

Sconto di 120 euro sulle bollette luce e gas dell’operatore del mercato libero di energia elettrica e gas NeN

Qualora foste interessati e non aveste ancora proceduto all’attivazione dell’abbonamento, non disperate: è infatti possibile attivare ho.+ direttamente dall’applicazione dell’operatore, oppure chiamando gratuitamente il numero 192121; l’abbonamento ha un costo mensile di 1,99 euro.

