Giusto ieri abbiamo avuto modo di dare uno sguardo un po’ più approfondito all’estetica del prossimo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, grazie ad un video trapelato in rete infatti abbiamo avuto un piccolo assaggio di ciò che l’azienda ci offrirà con il dispositivo in arrivo il prossimo 4 aprile.

Oggi, grazie a nuove immagini condivise sul web, abbiamo alcune conferme su delle specifiche tecniche che già avevamo intravisto, oltre a poter ammirare la seconda colorazione in cui sarà disponibile il prossimo smartphone di fascia media di OnePlus.

OnePlus conferma la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 67 W, oltre alla colorazione Chromatic Grey

Come detto in apertura dunque, avevamo già avuto modo di intravedere le presunte specifiche tecniche complete del prossimo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, grazie ad una precedente fuga di notizie. Nelle ultime ore sul web hanno iniziato a circolare due nuove immagini pubblicitarie che potete vedere nella galleria poco sotto.

Come potete notare, le immagini in questione ci danno una conferma di quelle che erano le informazioni già in nostro possesso riguardo la batteria del dispositivo: lo smartphone sarà equipaggiato con un modulo batteria da 5.000 mAh, con il supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC a 67 W. Oltre a ciò, possiamo notare un’inedita seconda colorazione scelta per lo smartphone denominata dall’azienda Chromatic Gray, che andrà ad affiancarsi a quella verde già vista; qualora però queste immagini non fossero sufficienti per farvi un’idea precisa del design dello smartphone, viene in nostro soccorso il leaker SnoopyTech.

Le immagini che vedete qui sopra sono state condivise dal già citato leaker su Twitter e ci consentono di dare uno sguardo a 360° allo smartphone in questione, in entrambe le colorazioni. Non manca dunque molto al 4 aprile, data scelta dall’azienda per la presentazione ufficiale di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, dello smartphone in questione sappiamo ormai già quasi tutto, anche se nel poco tempo che ci separa dall’evento trapeleranno quasi sicuramente ulteriori informazioni e conferme.

