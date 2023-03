Negli ultimi tempi l’azienda cinese OnePlus ha deciso di posizionarsi sotto i riflettori, catalizzando l’attenzione degli utenti appassionati del settore mobile con due differenti futuri arrivi, ci riferiamo alla versione speciale di OnePlus 11 annunciata la scorsa settimana e al prossimo dispositivo di fascia media dell’azienda, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G.¬† Per entrambi sono emerse alcune novit√†, diamo insieme uno sguardo a cosa c’√® di nuovo.

La versione speciale di OnePlus 11 √® dietro l’angolo, ecco la data di lancio

Come anticipato in apertura e visto la scorsa settimana, l’azienda ha deciso di lanciare una versione speciale del suo ultimo flagship OnePlus 11, le informazioni sul dispositivo in s√© al momento non sono molte, la societ√† si √® infatti limitata a rilasciare un teaser in cui compariva la sagoma dello smartphone sovrapposta a quella del pianeta Giove.

In seguito, come spesso accade in questi casi, sul web hanno iniziato a circolare indiscrezioni e immagini (una delle quali potete vederla nell’immagine in copertina), con alcuni leaker che suggerivano l’utilizzo di un materiale inedito per la realizzazione della back cover dello smartphone. Sebbene quindi non ci siano informazioni ufficiali riguardo ai materiali utilizzati, l’azienda ha dichiarato che si tratter√† di una edizione limitata, disponibile in quantit√† limitate; non √® chiaro dunque se, oltre ai materiali utilizzati, ci saranno anche altre modifiche rispetto alla versione standard, qualora cos√¨ non fosse la scheda tecnica dovrebbe essere uguale in tutto e per tutto a quella del OnePlus 11 che ormai tutti conosciamo, ovvero la seguente:

Dimensioni: 163,1 x 74,1 x 8,5 mm

Peso: 205 grammi

Materiali: vetro (anteriore e posteriore) e alluminio (frame laterale)

Display:¬†AMOLED LTPO 3.0¬†da¬†6,7‚ÄĚ QHD+¬†(1440 x 3216 pixel, in 20,1:9)¬†curvo ai bordi Frequenza di aggiornamento:¬†variabile¬†da¬†1¬†a¬†120 Hz Luminosit√† tipica:¬†500 nit Luminosit√† massima:¬†800 nit Luminosit√† di picco:¬†1300 nit¬†(HDR) HDR 10+,¬†Dolby Vision Protezione:¬†Gorilla Glass Victus

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740 e modem Snapdragon X70

Memoria RAM: 8 o 16 GB (LPDDR5X)

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1) o 256 GB (UFS 4.0)

Fotocamera posteriore:¬†tripla¬†con flash LED, co-ingegnerizzata con¬†Hasselblad Sensore principale (Sony IMX890) da¬†50 MP¬†(f/1.8) con PDAF, OIS e EIS Sensore tele (Sony IMX709) da¬†32 MP¬†(f/2.0) con PDAF e¬†zoom ottico 2x Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX581) da¬†48 MP¬†(f/2.2) con AF e angolo di visione a¬†115¬į Registrazione video:¬†8K¬†a¬†24 fps¬†o¬†4K¬†a¬†30¬†o¬†60 fps

Fotocamera anteriore: sensore grandangolare (Sony IMX471) da 16 MP (f/2.45) a FF con EIS

Audio: stereo (doppio speaker), Dolby Atmos

Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G NR (SA + NSA)/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 ax/be), Bluetooth 5.3, GPS dual band (L1+L5), NFC, USB Type-C 2.0

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Sensori: accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, luce ambientale

Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 100 W

Sistema operativo: OxygenOS 13 basata su Android 13.

Ad ogni modo, nelle ultime ore, l’azienda ha condiviso sul social network cinese Weibo la seguente immagine pubblicitaria, grazie alla quale apprendiamo la data di lancio ufficiale scelta per il nuovo smartphone: l’edizione speciale chiamata OnePlus 11 5G Jupiter Rock Edition verr√† lanciata in Cina il 29 marzo; non √® ancora chiaro se rimarr√† un’esclusiva del mercato interno cinese o se lo smartphone verr√† commercializzato anche in altri mercati, non ci resta che attendere un paio di giorni per scoprirlo.

Un video ci permette di dare un altro sguardo all’estetica del prossimo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Passiamo ora ad un dispositivo molto atteso dai fan del brand, uno smartphone che promette di essere molto apprezzato in futuro nella fascia bassa del mercato, stiamo parlando del prossimo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G.

Dello smartphone in questione conosciamo gi√† la data di presentazione, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sar√† infatti presentato marted√¨ 4 aprile 2023¬†alle ore 14,30 insieme alle cuffie¬†OnePlus Nord Buds 2¬† in occasione dell‚Äôevento online ‚ÄúLarger than life ‚Äď A OnePlus Nord Launch Event‚Äú, cos√¨ come abbiamo diverse informazioni circa la presunta scheda tecnica.

Anche il design lo abbiamo gi√† intravisto, grazie ad alcune immagini pubblicitarie condivise in rete ma oggi, grazie ad un breve video, possiamo dare uno sguardo leggermente pi√Ļ approfondito all’estetica del dispositivo.

Come potete notare, i pulsanti dedicati alla regolazione del volume sono stati posizionati sul lato sinistro dello smartphone, mentre il tasto di accensione (che potrebbe integrare un sensore per il rilevamento delle impronte digitali) viene posizionato sul lato destro. A quanto pare inoltre, manca l’iconico selettore per le notifiche, scelta gi√† operata da OnePlus sui dispositivi della propria fascia media.

Infine sulla parte posteriore del device possiamo notare, oltre al logo dell’azienda, il comparto fotografico principale composto da tre fotocamere che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere composto da un sensore principale da 108 MP, accompagnato da due fotocamere da 2 MP.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Oneplus 11, un top di gamma con un buon prezzo (per il 2023)