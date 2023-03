Quest’oggi non prendono il via solo le Offerte di Primavera Amazon, ma anche gli sconti dell’iniziativa OPPO Spring Days, a disposizione su OPPO Store e Amazon fino al 29 marzo 2023. Le proposte del produttore riguardano diversi modelli di smartphone Android, ma anche tablet, cuffie wireless, smartband, cover e accessori: andiamo a scoprirle più da vicino.

Partono le offerte degli OPPO Spring Days

Per celebrare l’arrivo della primavera, OPPO lancia due giorni di promozioni su una selezione di prodotti del suo ecosistema. Da oggi fino al 29 marzo è possibile trovare su OPPO Store e Amazon diversi prodotti del marchio in offerta, in grado di supportarci in tante attività quotidiane, come lo sport, lo svago, lo studio e il lavoro. Su OPPO Store c’è una vasta gamma di smartphone, prodotti IoT e cover in offerta a partire da 9,99 euro, con in più la possibilità di ottenere coupon da 40 euro con l’acquisto di un prodotto della serie OPPO Find e Reno8.

Partendo dalle offerte a disposizione su OPPO Store possiamo segnalarvi il bundle con il nuovo pieghevole OPPO Find N2 Flip affiancato dalle cuffie OPPO Enco X con cancellazione attiva del rumore. Potete portarvi a casa entrambi al prezzo complessivo di 1199,99 euro. Restando sui bundle smartphone-cuffie, sono disponibili OPPO Reno8 T e OPPO Enco Air 2 Pro a 329,99 euro, oppure OPPO Reno8 Lite insieme a OPPO Enco Air 2 a 349,99 euro.

In offerta anche OPPO Find X5 Pro con OPPO Enco X, Watch Free e cover a 999,99 euro e il fratello OPPO Find X5 Lite con OPPO Enco Free2, Band Sport e cover a 399,99 euro, due smartphone che puntano molto sul design. Se invece avete bisogno di un tablet, lo shop online ufficiale della casa cinese propone OPPO Pad Air in offerta a 296,99 euro (4-128 GB) o a 254,99 euro (4-64 GB).

Le promozioni OPPO Spring Days continuano su Amazon, dove sono disponibili gli smartphone OPPO A78 5G a 259,99 euro (4-128 GB) o 299,99 euro (8-128 GB), OPPO A57s a 199,99 euro nelle colorazioni Sky Blue e Starry Black, e OPPO A96 a 239,99 euro nelle colorazioni Starry Black e Sunset Blue. Lato wearable, sul noto sito possiamo segnalarvi le cuffie OPPO Enco X2 a 129,99 euro e la smartband OPPO Band Sport a 29,99 euro (Black e Orange).

Per dare un’occhiata a tutte le offerte degli OPPO Spring Days sull’OPPO Store potete seguire il link qui sotto:

Offerte OPPO Store

