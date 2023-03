Mentre siamo ancora in attesa di scoprire tutte le Offerte di Primavera, in arrivo nei prossimi giorni, su Amazon scende di prezzo Samsung Galaxy Watch5. Lo smartwatch Wear OS è in offerta nella versione più compatta, quella da 40 mm, ed è vicina a calare al di sotto della soglia dei 200 euro.

Samsung Galaxy Watch5 40 mm Bluetooth in offerta su Amazon

Samsung Galaxy Watch5 è stato lanciato in due versioni in compagnia del fratello maggiore Galaxy Watch5 Pro, una con cassa da 44 mm e una con cassa da 40 mm: proprio quest’ultima, dedicata a chi ha il polso più piccolo o a chi semplicemente desidera un orologio più discreto, è protagonista di una nuova offerta in queste ore.

Lo smartwatch offre un display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,2 pollici a risoluzione 396 x 396 e come cuore dispone del SoC Exynos W920 dual core, affiancato da 1,5 GB di RAM e da 16 GB di memoria interna. La versione in promozione include connettività Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 + 5 GHz), NFC (per i pagamenti con Samsung Pay e non solo) e GPS. A bordo c’è il sensore BioActive, che utilizza un unico chip per la gestione di tre sensori (frequenza cardiaca, segnale cardiaco elettrico e analisi dell’impedenza bioelettrica), ma ci sono anche sensore per la temperatura, accelerometro, giroscopio, barometro, sensore geomagnetico e sensore per la luminosità. La batteria è da 284 mAh.

A livello software, come anticipato, c’è Wear OS nella personalizzazione One UI Watch, compatibile con dispositivi dotati di almeno Android 8.0 Oreo; per sfruttare tutte le funzionalità è comunque consigliabile collegarlo a uno smartphone Samsung Galaxy recente.

Samsung Galaxy Watch5 è stato lanciato lo scorso agosto al prezzo consigliato di 299 euro (40 mm Bluetooth), ma ora potete acquistarlo su Amazon con uno sconto di circa 100 euro: lo smartwatch è infatti disponibile a 201,05 euro nella colorazione Graphite, eventualmente con possibilità di rateizzazione del pagamento in 5 mesi e consegna in un giorno (per gli abbonati Prime). Se siete interessati potete procedere seguendo il link qui in basso:

Acquista Samsung Galaxy Watch5 in offerta

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Watch5 Pro