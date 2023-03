MediaWorld ha deciso di prorogare l’iniziativa promozionale “Let’s Go”, che sarebbe dovuta terminare ieri, 22 marzo: sul sito e nei negozi della catena sono disponibili tante nuove offerte sulla tecnologia, valide fino al 30 marzo 2023. Se state cercando un nuovo smartphone, vale la pena proseguire la lettura: andiamo a scoprire insieme i migliori sconti sugli smartphone Android.

Le migliori offerte MediaWorld sugli smartphone Android

La promozione “Let’s Go” di MediaWorld prosegue e mette a disposizione un bel numero di smartphone Android in offerta, che spiccano in mezzo ai tantissimi prodotti tech in sconto. Come detto, l’iniziativa è stata prorogata fino al 30 marzo 2023, con “vecchie” e nuove offerte che riguardano smartphone dei principali marchi, tra cui Samsung, Xiaomi, HONOR, OPPO, Realme e Motorola: si passa dalla fascia premium con Samsung Galaxy S23 Ultra a quella bassa con Motorola Moto E22 (meno di 100 euro per portarselo a casa), senza scordarsi tutto ciò che c’è nel mezzo per quanto concerne la fascia media.

Ecco una selezione delle migliori offerte MediaWorld sugli smartphone Android:

Queste erano solo alcune delle offerte MediaWorld dell’iniziativa “Let’s Go”, disponibile fino al 30 marzo 2023 sia sul sito sia nei punti vendita. Se volete consultare tutti gli sconti, che toccano tante altre categorie tech, potete seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare l’offerta che fa per voi?

