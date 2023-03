Xiaomi 13 è in offerta su Amazon a una cifra davvero niente male, soprattutto considerando che si tratta di una proposta di più di 100 euro più bassa rispetto a quella dell’offerta di lancio, disponibile fino a qualche giorno fa sul sito ufficiale.

Più di 200 euro di sconto per Xiaomi 13 su Amazon

Xiaomi 13 è stato lanciato in Italia in compagnia del fratello Xiaomi 13 Pro solo qualche settimana fa, a distanza di un paio di mesi dalla presentazione cinese. Fino al 12 marzo 2023 lo smartphone veniva proposto in offerta lancio sul sito mi.com al prezzo di partenza di 999,90 euro (anziché 1099,90 euro), ma attualmente potete portarvelo a casa con uno sconto aggiuntivo di circa 140 euro.

Nel caso vi fosse sfuggito, Xiaomi 13 è uno smartphone di fascia alta dotato di display AMOLED da 6,36 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm con CPU octa-core e GPU Adreno 740, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5X e da 256 GB di memoria interna UFS 4.0 (nella versione in offerta). A bordo prendono posto una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX800 da 50 MP (con PDAF, OIS e lenti Leica da 23 mm), sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore tele da 10 MP (con OIS e lenti Leica da 75 mm) con zoom ottico 3.2x, e una fotocamera anteriore da 32 MP. A livello di connettività offre 5G dual SIM, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarossi e porta USB Type-C. La batteria è da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W, wireless da 50 W e inversa da 10 W.

Come dicevamo, Xiaomi 13 è disponibile in offerta al prezzo di 860,68 euro, minimo storico per quanto riguarda il prodotto venduto e spedito da Amazon e la versione 8-256 GB. Lo sconto di circa 240 euro rispetto al listino tocca la colorazione White dello smartphone, ma potete portarvi a casa anche quella Black a 886,07 euro. Se siete interessati, potete procedere seguendo uno dei link qui sotto, mentre più in basso potete dare uno sguardo alla nostra recensione (anche video, qui sopra).

Acquista Xiaomi 13 8-256 GB in offerta su Amazon (White)

Acquista Xiaomi 13 8-256 GB in offerta su Amazon (Black)

Leggi anche: Recensione Xiaomi 13