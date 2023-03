Di tanto in tanto i vari operatori telefonici mobile ampliano l’elenco degli smartphone supportati dalla tecnologia VoLTE e nelle scorse ore è toccato a CoopVoce dare il benvenuto a nuovi device.

Ricordiamo che con il termine VoLTE, acronimo di Voice over LTE, si identifica una particolare tecnologia in virtù della quale gli utenti hanno la possibilità di effettuare le chiamate telefoniche usando la rete 4G (con un deciso miglioramento in termini di qualità) e, allo stesso tempo, di usare lo smartphone per usufruire dei vari servizi Web.

I nuovi smartphone supportati dal VoLTE di CoopVoce

Fino all’inizio di questo mese la tecnologia VoLTE con CoopVoce era limitata ad una ristretta cerchia di utenti in via sperimentale (solo con device Samsung ed Apple) mentre dal 7 marzo è stata messa a disposizione di tutti i clienti dell’operatore che hanno uno degli smartphone compatibili (“Il nuovo servizio VoLTE è ora disponibile per tutti i clienti CoopVoce che utilizzano uno degli smartphone già abilitati, tra cui i principali modelli di Samsung e iPhone”).

Nelle scorse ore l’elenco dei telefoni supportati da CoopVoce si è arricchito con i seguenti modelli di HONOR, Motorola e Samsung:

HONOR

HONOR Magic 5 Lite 5G

HONOR 70 Lite

HONOR Magic 5 Pro

HONOR 50

HONOR X7a

HONOR X8a

Motorola

Motorola Moto e22

Motorola Moto e22i

Samsung

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Con riferimento a Samsung, CoopVoce precisa che la sua tecnologia VoLTE è compatibile con tutti i nuovi modelli del colosso coreano commercializzati a partire dall’1 gennaio 2023.

Per abilitare il servizio su uno smartphone compatibile gli utenti devono procedere all’inserimento dei loro numeri di telefono nel sito dedicato (lo trovate seguendo questo link) ed entro 48 ore riceveranno un SMS di conferma non appena sarà attivo (il tutto è gratuito).

