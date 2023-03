A pochi giorni dal suo debutto ufficiale, avvenuto a Barcellona in occasione del recente Mobile World Congress, DOOGEE S100 è pronto per i mercati internazionali, incluso quello italiano. Ancora una volta il produttore asiatico alza l’asticella nel campo dei rugged phone, sfornando il nuovo modello della serie DOOGEE S, puntando tutto su prestazioni e autonomia.

DOOGEE S100, una bestia in offerta

DOOGEE ha curato in maniera molto particolare il design del nuovo rugged phone, nell’intento di renderlo il più resistente possibile, senza per questo dimenticarsi di realizzare un dispositivo performante sotto ogni punto di vista. Lo testimonia la presenza dell’ottimo chipset MediaTek Helio G99, pensato per il gaming ma ottimo in ogni situazione, con CPU octa core e realizzato con processo produttivo a 6 nanometri.

DOOGEE S100 si fa notare anche per i 12 GB di RAM LPDDR4X, che possono salire a ben 20GB sfruttando la memoria interna per avere maggior disponibilità. Grazie a 256 GB lo spazio di archiviazione è decisamente abbondante, ma è possibile espanderlo ulteriormente con microSD dalla capacità massi a di ben 2 TB.

Avete paura di rimanere senza batteria e di non poter più utilizzare lo smartphone? Con DOOGEE S100 questo succederà molto raramente, grazie alla batteria interna da ben 10.800 mAh. Qualcuno potrebbe obiettare che una simile batteria richieda tempi biblici per essere ricaricata ma DOOGEE ha fatto davvero bene i compiti: è infatti presente una tecnologia rapida a ben 66 watt che riduce drasticamente i tempi di ricarica. Così potrete utilizzare il vostro smartphone senza pensieri per almeno due giorni, anche se con un minimo di attenzione potete arrivare tranquillamente a tre giorni, e ricaricarlo in un batter d’occhio.

Anche il comparto fotografico è di altissimo livello, al top per quanto riguarda la categoria: sensore principale da 108 megapixel, per scatti di qualità, fotocamera con visione notturna grazie a un sensore da 20 megapixel e sensore ultra grandangolare da 16 megapixel, così da realizzare foto panoramiche dettagliate. E per quanto riguarda i selfie è presente un sensore da ben 32 megapixel, anche in questo caso tra i migliori della categoria.

All’appello manca solo lo schermo e anche qui siamo di fronte a una unità di qualità. DOGEE S100 monta infatti un pannello FullHD+ da 6,58 pollici con frequenza di refresh a 120 Hz, luminosità di picco di 500 nits e una protezione in Gorilla Glass contro graffi e cadute.

Diamo per scontate invece le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, a garanzia di una ottima resistenza ad acqua, polvere, cadute e condizioni estreme, Fa piacere trovare il supporto NFC per i pagamenti in mobilità, anche tramite Google Pay, un lettore di impronte digitali posto sul tasto di accensione/sblocco, il supporto a quattro sistemi di posizionamento, il supporto dual SIM con slot microSD.

Prezzo e disponibilità di DOOGEE S100

A partire da oggi e fino al 31 marzo DOOGEE S100 è in promozione su Amazon nelle colorazioni gialla e nera a 359,99 euro, grazie a un coupon da ben 80 euro applicabile selezionando l’apposita casella nella pagina. La consegna è gratuita per gli iscritti al programma prime, con spedizione velocissima. A seguire il link per l’acquisto.

Acquista DOOGEE S100 su Amazon

