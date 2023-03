Il colosso coreano ha da poco presentato due nuovi smartphone appartenenti alla famiglia Galaxy A, Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G sonno infatti stati ufficializzati poche ore fa, andando a fare compagnia all’entry level della gamma Galaxy A14; l’offerta di smartphone di fascia media dell’azienda però, sta per accogliere nel prossimo futuro anche un altro dispositivo.

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo parlato di Samsung Galaxy A24, il prossimo smartphone che andrà ad unirsi a quelli precedentemente citati, era infatti fine gennaio quando grazie ad una fuga di notizie, abbiamo potuto dare uno sguardo ad alcuni render a 360° del telefono in questione.

Oggi possiamo dare un’occhiata ad altri render dello smartphone, grazie a quanto fatto trapelare da Gadgety.

Conferme per design e specifiche del prossimo Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A24 andrà, come detto, ad unirsi agli altri dispositivi di fascia media dell’azienda già ufficializzati, rappresentando un’alternativa per tutti gli utenti che non vogliono spendere molto e non hanno particolari esigenze o necessità.

Il design dello smartphone lo avevamo già intravisto grazie alle precedenti fughe di notizie e oggi possiamo confermare l’aspetto molto simile a quello degli altri dispositivi della serie Galaxy A, il telefono si presenta infatti particolarmente somigliante a Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G e dovrebbe essere disponibile in quattro differenti colorazioni: nero, argento, verde limone e rosso bordeaux.

L’ultima fuga di notizie conferma anche alcune delle specifiche tecniche precedentemente trapelate, pare infatti che lo smartphone avrà un display Super AMOLED FHD+ da 6,5 ​​pollici, con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una luminosità di picco di 1.000 nit; ciò suggerisce che come i fratelli maggiori, anche Galaxy A24 sarà dotato della tecnologia Vision Booster, che non solo rende lo schermo più luminoso, ma mantiene anche una migliore precisione del colore.

Guardando sotto il cofano il prossimo telefono di fascia media dell’azienda dovrebbe essere equipaggiato con un processore Snapdragon 680, coadiuvato da 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna, espandibile tramite MicroSD fino a 1 TB; ad alimentare il dispositivo dovrebbe esserci una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 25 W.

Passando infine al comparto fotografico, questo dovrebbe essere composto da tre sensori, rispettivamente una fotocamera principale da 50 MP con OIS e apertura f/1.8, una fotocamera grandangolare da 5 MP con un’apertura f/2.2 e una fotocamera macro da 2 MP con apertura f/2.4; sulla parte anteriore del dispositivo invece troverebbe posto un sensore da 13 MP con apertura f/2.0.

Per il momento non ci sono altre informazioni su Samsung Galaxy A24, non sono note le tempistiche di commercializzazione così come i mercati nei quali verrà distribuito, sconosciuto anche il prezzo di vendita per il momento, anche se c’è chi sostiene che possa essere prezzato introno ai 285 dollari.

