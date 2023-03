Trovare un nuovo tablet Android a buon prezzo può non essere così semplice in questo periodo, ma grazie al coupon di cui vi abbiamo parlato un paio di giorni fa, il compito è decisamente meno gravoso. Tra i diversi modelli a disposizione ve ne segnaliamo tre in particolare: Samsung Galaxy Tab A8, Redmi Pad e Xiaomi Pad 5, tutti e tre con connettività Wi-Fi.

Guardate che trio di tablet Android in offerta

Come probabilmente saprete se ci seguite, su eBay è disponibile fino alla fine del mese di marzo il nuovo coupon MARZO23, che permette di ottenere uno sconto del 10% fino a un massimo di 100 euro. La spesa minima è di soli 20 euro e può essere sfruttato per un massimo di tre volte per utente. Tra le tante offerte che potete trovare sul sito per approfittare del coupon, ce ne sono tre in particolare che toccano i tablet Android.

Il primo modello di cui vi parliamo è Samsung Galaxy Tab A8, un tablet di fascia media dotato di uno schermo 16:10 TFT da 10,5 pollici a risoluzione Full-HD+ e del SoC Unisoc T618 con CPU octa core, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (nella versione in offerta). A disposizione due fotocamere: una anteriore da 5 MP per selfie e videochiamate e una posteriore da 8 MP con autofocus. Il tablet dispone di connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, porta per il jack da 3,5 mm e porta USB Type-C. La batteria è da 7040 mAh e supporta la ricarica fino a 15 W.

Samsung Galaxy Tab A8 è stato lanciato al prezzo consigliato di 279,90 euro (versione Wi-Fi 4-64 GB), ma ora potete acquistarlo in offerta su eBay a 176,40 euro grazie al coupon MARZO23, da digitare all’interno del campo dedicato ai codici promozionali. Per procedere potete cliccare sul link qui in basso:

In alternativa, restando sulla stessa fascia di prezzo potete considerare Redmi Pad in versione Wi-Fi da 4-128 GB. Il tablet offre un display LCD da 10,61 pollici a risoluzione 1200 x 2000, con refresh rate fino a 90 Hz, e il SoC MediaTek Helio G99 a 6 nm, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD fino a 1 TB). A bordo trovano spazio una fotocamera posteriore da 8 MP e una fotocamera ultra-grandangolare anteriore da 8 MP, con 105° di campo visivo, ma anche connettività Wi-Fi, Bluetooth e porta USB Type-C. La batteria è da 8000 mAh e supporta la ricarica cablata da 18 W.

Redmi Pad è stato lanciato lo scorso ottobre al prezzo consigliato di 349,90 euro (versione Wi-Fi 4-128 GB), ma ora potete acquistarlo a una cifra decisamente più interessante: il tablet è in offerta su eBay a 194,85 euro con spedizione gratuita, grazie al coupon MARZO23. Per procedere potete seguire il link qui sotto:

Chiudiamo salendo un po’ di prezzo e di caratteristiche tecniche con Xiaomi Pad 5, un tablet Android con ampio schermo LCD da 11 pollici WQHD+ con refresh rate di 120 Hz, HDR10+ e Dolby Vision. Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 860 a 7 nm ed è affiancato da 6 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1 (nella versione in promozione). A disposizione una fotocamera posteriore da 13 MP e una fotocamera anteriore da 8 MP, ma anche speaker stereo e una batteria da 8720 mAh, compatibile con la ricarica rapida da 33 W (con cavo). Non mancano connettività Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 e porta USB Type-C.

Xiaomi Pad 5 è stato lanciato al prezzo consigliato di partenza di 399,99 euro (versione 6-128 GB), ma ora potete acquistare la versione da 6-256 GB in offerta su eBay a 359,10 euro grazie al coupon MARZO23. Se siete interessati potete cliccare qui sotto:

