Nel corso degli ultimi mesi il servizio VoLTE (Voice Over LTE) è stato al centro dell’attenzione dei principali operatori telefonici i quali ne hanno potenziato le capacità e aggiornato l’elenco di dispositivi compatibili al fine di supportare un numero sempre crescente di smartphone man mano che hanno fatto la loro comparsa sul mercato. È il caso di CoopVoce il quale nel mese di gennaio aveva lanciato il proprio servizio VoLTE in fase sperimentale rendendolo poi ufficialmente disponibile il giorno 7 marzo.

CoopVoce certifica nuovi dispositivi Samsung per il servizio VoLTE

Ebbene l’operatore ha annunciato di aver aggiornato ancora una volta la lista di smartphone compatibili espandendo, questa volta, il servizio a un nuovo gruppo di dispositivi Samsung rilasciati negli scorsi anni.

In tal senso, i nuovi smartphone Samsung compatibili con il servizio VoLTE di CoopVoce sono: Galaxy A03, Galaxy A23 5G, Galaxy A72, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy Note 20+ 5G, Galaxy Note 20, Galaxy S20 FE new, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 2 5G.

Dispositivi compatibili con il VoLTE di CoopVoce

Grazie all’aggiunta dei suddetti smartphone, l’elenco completo dei dispositivi supportati è il seguente:

Samsung

Samsung Galaxy A03s, Samsung Galaxy A04s, Samsung Galaxy A12 new, Samsung Galaxy A13, Samsung Galaxy A13, Samsung Galaxy A22, Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy Z Flip4 5G, Samsung Galaxy Z Fold4 5G, Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S21 5G, Samsung Galaxy S21+ 5G, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy M12, Samsung Galaxy M22, Samsung Galaxy M23 5G, Samsung Galaxy M31s, Samsung Galaxy M32, Samsung Galaxy M33 5G, Samsung Galaxy M53 5G, Samsung Galaxy Note10 Lite, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Tab A7, Samsung Galaxy Tab Active4, Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G, Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, Samsung Galaxy A03, Samsung Galaxy A23 5G, Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note20+ 5G, Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy S20 FE new, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Z Flip2 5G.

Apple iPhone 14 Pro, Apple iPhone 14 Plus, Apple iPhone 14, Apple iPhone SE (3a generazione), Apple iPhone 13 Pro Max, Apple iPhone 13 Pro, Apple iPhone 13, Apple iPhone 13 Mini, Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Mini, Apple iPhone SE (2a generazione), Apple iPhone 11 Pro, Apple iPhone 11 Pro Max, Apple iPhone 11, Apple iPhone XS, Apple iPhone XS Max, Apple iPhone XR, Apple iPhone X, Apple iPhone 8, Apple iPhone 8 Plus, Apple iPhone 7, Apple iPhone 7 Plus, Apple iPhone SE (1a generazione).

Dettagli aggiuntivi sul servizio

Ricordiamo che per aderire al servizio VoLTE è necessario richiederne l’attivazione tramite la pagina dedicata ed essere in possesso di una sim dell’operatore nonchè di uno smartphone compatibile.

Il servizio VoLTE di CoopVoce non è attualmente disponibile in roaming internazionale dunque è utilizzabile solo sul territorio italiano. Quindi per le chiamate voce effettuate fuori dall’Italia si dovrà fare affidamento sull’operatore estero.

In aggiunta l’operatore sottolinea che per usufruire al meglio del servizio è fortemente consigliato aggiornare il proprio dispositivo alla versione più recente del sistema operativo; a tal proposito viene specificato che la compatibilità degli smartphone dipenderà in gran parte dalla disponibilità dei produttori a fornire i necessari aggiornamenti software.

