La copertura della rete 5G di WINDTRE continua a crescere in Italia: i dati aggiornati vengono forniti dal sito ufficiale dell’operatore, che da qualche tempo fa una distinzione tra la tecnologia DSS e quella 5G TDD. Proprio quest’ultima sale leggermente rispetto ai numeri diffusi i mesi scorsi: vediamo di quanto.

La rete 5G TDD WINDTRE va oltre il 67% di copertura

I dati di marzo 2023, diffusi direttamente dall’operatore, vedono la copertura del 5G TDD di WINDTRE salire leggermente fino a raggiungere il 67,2% della popolazione. Rispetto al mese di gennaio 2023 siamo saliti di poco più di mezzo punto percentuale: la copertura si allarga lentamente ma in modo piuttosto costante.

Visto che stiamo parlando di rete 5G TDD, vale la pena rinfrescarvi la memoria sulla distinzione con quella DSS, che secondo il sito WINDTRE arriva fino al 95,9% della popolazione (invariato rispetto a gennaio e febbraio 2023). DSS sta per Dynamic Spectrum Sharing ed è una tecnologia che permette di lanciare il 5G nelle frequenze già in uso per il 4G: si tratta in particolare delle frequenze a 1800 MHz e 2600 MHz. La tecnologia TDD sfrutta invece la banda a 3600 MHz, che necessita dell’accensione di un nuovo spettro riservato esclusivamente alle connessioni 5G.

Nella mappa a disposizione sul sito, che mostra la copertura della rete WINDTRE, le due reti 5G sono in sovrapposizione, ma l’operatore specifica comunque la distinzione tra le tecnologie in termini di percentuali. Vi ricordiamo che per navigare sotto rete 5G WINDTRE avete bisogno di uno smartphone compatibile e di una tariffa 5G attiva. Per verificare la copertura nella vostra zona potete recarvi qui.

Potrebbe interessarti: Offerte telefoniche WINDTRE