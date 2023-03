Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Telegram ha annunciato di avere dato il via al rilascio di una nuova versione di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea (la v. 9.5), introducendo diverse interessanti novità.

Probabilmente la più importante è rappresentata da una soluzione studiata per consentire ai dispositivi Android, soprattutto quelli più economici, di risparmiare la batteria durante l’utilizzo dell’applicazione.

Le novità della versione 9.5 di Telegram per Android

Iniziando dalla Modalità risparmio energetico, grazie ad essa gli utenti potranno disattivare le animazioni e gli effetti del servizio di messaggistica, così da estendere l’autonomia e migliorare le prestazioni. Tra le opzioni vi è anche quella che prevede la sua attivazione automatica quando la batteria raggiunge una certa percentuale.

Le opzioni relative alla Modalità risparmio energetico possono essere attivate o modificate attraverso un’apposita sezione dedicata nel menu delle Impostazioni.

Con la nuova versione di Telegram aumentano le opzioni disponibili per quanto riguarda la velocità di riproduzione di video e messaggi vocali, con la possibilità di scegliere qualsiasi velocità tra 0,2x e 2,5x.

Ed ancora, il team di Telegram ha anche pensato a migliorare la gestione dei piccoli gruppi (con meno di 100 membri), consentendo ai relativi partecipanti di visualizzare nelle ricevute di lettura l’orario in cui i messaggi sono stati letti.

Non mancano in questa versione di Telegram nuovi set di emoji personalizzate per gli utenti premium:

E ci sono anche nuove versioni interattive di alcune emoji da poter sfruttare in qualsiasi conversazione e come reazioni:

Tra le altre novità di questa versione dell’app troviamo la possibilità di inviare un link d’invito come messaggio agli utenti che limitano l’aggiunta ai gruppi, la possibilità per gli sviluppatori dei bot di localizzare completamente i loro bot (traducendo le descrizioni e la sezione “Cosa può fare questo bot?” in più lingue) e la risoluzione di tanti piccoli bug.

Come scaricare la nuova versione

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Telegram per Android dal sito ufficiale (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: