La serie Samsung Galaxy S23 è arrivata sul mercato da un mesetto, ma non per questo i predecessori sono smartphone “da buttare”, soprattutto considerando il lungo e costante supporto software garantito dal produttore. Samsung Galaxy S22 è in offerta in queste ore a un prezzo da fascia media, e ha ancora tutta l’intenzione di dire la sua.

Samsung Galaxy S22 in offerta a un prezzo da fascia media

La serie Galaxy S23 sembra riuscire a conquistare gli utenti, almeno secondo i primi dati di vendita, ma se volete risparmiare un po’ e acquistare comunque uno smartphone di fascia alta Samsung dalle dimensioni compatte, allora potreste guardare ancora con interesse Galaxy S22. Lo smartphone lanciato un anno fa può già offrire Android 13 e la One UI 5.1 (che ha debuttato proprio con la serie Galaxy S23), e grazie al supporto garantito da Samsung arriverà almeno fino al presunto Android 16 e riceverà patch di sicurezza ancora per circa quattro anni.

Per rinfrescarvi un po’ la memoria, Samsung Galaxy S22 dispone di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte integrato. Il cuore del dispositivo è costituito dall’Exynos 2200 a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. A bordo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e tele da 10 MP (con zoom ottico 3x), e una singola fotocamera anteriore da 10 MP integrata nello schermo tramite un piccolo foro centrale. A disposizione 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C e certificazione IP68. La batteria è da 3700 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 25 W, wireless da 15 W e wireless PowerShare: potrebbe costituire un po’ il punto debole del prodotto, ma si tratta di un compromesso per offrire uno smartphone leggero, più maneggevole e dalle dimensioni contenute.

Galaxy S22 è stato lanciato circa un anno fa al prezzo consigliato di 879 euro, ma potete acquistarlo in offerta su eBay nella colorazione Phantom Black a 549,99 euro, con spedizione gratuita e pagamento tramite PayPal (ma non solo). Se siete interessati, potete cliccare sul link qui sotto, mentre più in basso potete dare un’occhiata alla nostra recensione.

Acquista Samsung Galaxy S22 in offerta

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy S22