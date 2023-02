Sebbene il ruolo di leader del settore degli smartphone di Samsung non sia in discussione, il colosso coreano da diversi mesi sta attraversando un periodo difficile e le vendite non stanno facendo registrare i risultati sperati dal colosso coreano.

Sono diverse le ragioni di tale momento complicato per Samsung e, ovviamente, un ruolo primario è rivestito dalla crisi economica globale che sta colpendo tutto il mercato tecnologico.

La serie Samsung Galaxy S23 parte bene

Non c’è da stupirsi, pertanto, se il team di Samsung riponga grandi speranze nella serie Samsung Galaxy S23 e i dati iniziali sulle vendite della nuova generazione di punta dell’azienda sembrano ripagare tali aspettative.

I dati provenienti da alcuni Paesi asiatici, come Corea del Sud, India e Taiwan, relativi alle prime settimane di disponibilità sul mercato della serie Samsung Galaxy S23, confermano l’aumento delle vendite rispetto alla serie Samsung Galaxy S22.

Per quanto riguarda l’Europa, al momento gli unici dati disponibili sui pre-ordini riguardano la Francia, Paese nel quale in 16 giorni è quasi raddoppiato il quantitativo di unità vendute rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Anche i dati provenienti dall’America Latina parlano di aumenti importanti (anche del 50%) rispetto alla serie Samsung Galaxy S22.

Il colosso coreano non ha ancora annunciato i risultati sul mercato della serie Samsung Galaxy S23 dopo le prime settimane di disponibilità ma pare che sia il modello Ultra (che è anche il più costoso) quello che sta facendo registrare i risultati più importanti e il produttore non può che accogliere con grande soddisfazione tale dato.

Ricordiamo che i modelli della serie Samsung Galaxy S23 sono già disponibili anche in Italia e possono essere acquistati pure su Amazon, con prezzi a partire da 979 euro. Potete trovare tutte le informazioni e i link nel nostro articolo dedicato.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra