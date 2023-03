OPPO A78 5G è uscito da pochi giorni, ma potete già acquistarlo in offerta con un bel ribasso su Amazon: lo smartphone di fascia media è disponibile sul noto shop online in sconto sia nella versione 4-128 GB sia in quella 8-128 GB e in entrambe le colorazioni, Glowing Black e Glowing Blue.

OPPO A78 5G già in sconto su Amazon

OPPO A78 5G è stato presentato per il mercato italiano un mesetto fa, ma in queste ora è già in promozione su Amazon a cifre decisamente più interessanti rispetto a quelle del listino consigliato. Lo smartphone di fascia media offre un display IPS LCD da 6,56 pollici a risoluzione di 1612 x 720 pixel con refresh rate di 90 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 700 a 7 nm affiancato da 4 o 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 GB di memoria interna UFS 2.2. A livello di connettività troviamo 5G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C.

Il comparto fotografico di OPPO A78 5G comprende una fotocamera anteriore da 8 MP integrata tramite un piccolo notch a “V”, e una doppia fotocamera con sensore principale ISOCELL JN1 da 50 MP e un sensore secondario da 2 MP per la profondità di campo. A disposizione un lettore d’impronte digitali laterale integrato nel tasto di accensione, doppio speaker e la certificazione IPX4 per la protezione contro gli spruzzi d’acqua. La batteria è uno dei suoi punti di forza: a bordo prendono posto 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 33 W (con cavo).

Lo smartphone offre Android 13 con la ColorOS 13, che include funzionalità come Memory Expansion, per incrementare la RAM disponibile con RAM virtuale presa “in prestito” dalla memoria interna (fino a 4 o 8 GB extra in base alla versione).

OPPO A78 5G è stato lanciato al prezzo consigliato di 329,99 euro (4-128 GB) o di 369,99 euro (8-128 GB), ma ora potete acquistare entrambe le versioni in offerta su Amazon: si parte da 269,99 euro per la versione base e si arriva a 319,99 euro per quella da 8 GB di RAM, con sconti di 60 e 50 euro rispettivamente. Lo sconto è valido per entrambe le colorazioni (Glowing Black e Glowing Blue). In più è incluso nella confezione un pratico supporto magnetico per l’auto. Se siete interessati vi lasciamo ai link per procedere all’acquisto.

Acquista OPPO A78 5G in offerta (4-128 GB)

Acquista OPPO A78 5G in offerta (8-128 GB)

