Google non si dimentica di nessuno, anzi, nonostante Google Pay abbia da tempo iniziato la migrazione verso Google Wallet, il servizio dedicato ai pagamenti di Big G rimane comunque disponibile in alcuni mercati; l’applicazione però non viene abbandonata a sé stessa, nonostante l’alternativa sopra citata: di recente infatti abbiamo visto come la società abbia modificato leggermente l’interfaccia del servizio e introdotto lo stile Material You.

Ora Google ha deciso di introdurre un’altra novità nel servizio in questione dedicato ai pagamenti, grazie infatti ad una serie di partnership con alcuni rivenditori, viene ora proposta una nuova sezione all’interno dell’app chiamata “Le migliori offerte per te”, all’interno della quale gli utenti potranno trovare una serie di coupon a loro riservati. Scopriamo insieme i dettagli.

Google Pay aggiunge la funzionalità “Le migliori offerte per te”

Come detto dunque Google Pay riceve una nuova sezione dedicata alle offerte, si tratta di un elenco personalizzato di coupon per negozi e ristoranti nelle vicinanze dell’utente, basate sulla cronologia e sull’utilizzo dell’app; è anche stato aggiunto un pulsante Mi sento fortunato che, se cliccato, porterà direttamente ad un’offerta consigliata.

La maggior parte delle offerte proposte sembra essere sponsorizzata, pratica grazie alla quale i commercianti possono aumentare la propria visibilità, ma le offerte proposte sono comunque basate sulla cronologia di acquisti degli utenti, qualora attiva.

Cliccando su un’offerta questa verrà immediatamente attivata e lo sconto verrà applicato in automatico non appena l’utente procederà al pagamento tramite Google Pay nel negozio associato all’iniziativa; è altresì possibile visualizzare dettagli come la data di scadenza del coupon e gli articoli idonei, oltre a ottenere un link per trovare negozi nelle vicinanze.

La nuova funzionalità sembra in distribuzione lato server e dunque non collegata ad un aggiornamento dell’app Google Pay, l’unico requisito per poterla visualizzare al momento sembra essere quello di aver attivato la cronologia degli acquisti nel servizio dedicato ai pagamenti di Google.

