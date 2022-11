Sempre più servizi online richiedono l’autenticazione a due fattori (o 2FA), soluzione che tanti utenti ritengono indispensabile per mantenere protetti i propri dati e dal mese prossimo pure Google Pay pretenderà questo sistema per “visualizzare tutte le informazioni di pagamento”.

Il sito di Google Pay consente agli utenti di visualizzare su Attività i recenti acquisti effettuati su Google Play Store (applicazioni, giochi, film e libri) e YouTube (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Tra le altre sezioni vi sono quelle relative a Metodi di pagamento (consente di visualizzare le carte di credito o debito salvate, il saldo di Google Play e il credito di Google Store), Abbonamenti e servizi (include anche le app di terze parti che usano la fatturazione di Google Play), Indirizzi e, ovviamente, le Impostazioni.

Una novità in arrivo per Google Pay

Alcuni utenti stanno visualizzando un avviso nella parte alta di tale pagina con cui il colosso di Mountain View li informa che a partire dal 9 dicembre 2022 verrà aumentato il livello di sicurezza dell’account attraverso l’introduzione del sistema di verifica in due passaggi per la visualizzazione di qualsiasi informazione di pagamento.

Google, pertanto, invita gli utenti a impostare la verifica in due passaggi per garantire l’accesso continuo alle loro informazioni di pagamento.

Lo staff di 9to5Google ha provato a contattare il colosso di Mountain View per ottenere delucidazioni al riguardo ma, in attesa di una risposta, sembra che il sito di Google Pay richiederà all’account di ciascun utente di verificare i tentativi di accesso prima di poter visualizzare i dati importanti (ciò probabilmente riguarderà sia la scheda Metodi di pagamento che le impostazioni).

Ricordiamo che negli ultimi anni Google ha implementato la verifica in due passaggi o 2FA in diversi dei suoi servizi, ritenendo questa soluzione quella in grado di garantire il giusto equilibrio tra la sicurezza e la semplicità.