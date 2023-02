Sulla piattaforma di certificazione FCC sono stati da poco individuati alcuni dispositivi inediti di Google che potrebbero essere gli smartphone della serie Google Pixel 7a, lo smartphone pieghevole Google Pixel Fold o la futura serie Google Pixel 8.

Nuovi dispositivi Google sono stati certificati presso FCC

Quattro dispositivi Google con i numeri di modello G0DZQ, GWKK3, GHL1X e G82U8 sono stati appena individuati sul sito Web di certificazione della Federal Communications Commission (FCC).

Gli elenchi di certificazione FCC per i prossimi dispositivi Google non hanno rivelato nulla in ​​termini di specifiche, ad eccezione della connettività 5G, ma se uno di questi dispositivi fosse Google Pixel 7a, probabilmente verrà elencato su altri siti Web di certificazione nelle prossime settimane.

Secondo le ultime indiscrezioni Google dovrebbe introdurre Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro entro la fine dell’anno e i rispettivi nomi in codice sarebbero Shiba e Husky.

Inoltre si vocifera da tempo che il colosso di Mountain View stia lavorando al suo primo dispositivo pieghevole, ovvero il presunto Google Pixel Fold che potrebbe non essere pronto per il Google I/O 2023. Tuttavia, prima della serie Google Pixel 8 la società potrebbe lanciare la gamma Google Pixel 7a.

Google Pixel 7a è atteso con un display con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e il supporto per la ricarica wireless. Recentemente video e immagini trapelate ne hanno svelano il design e le dimensioni.

