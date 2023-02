Mancano solo poche ore all’atteso evento HONOR del Mobile World Congress 2023, durante il quale la casa cinese presenterà ufficialmente la serie HONOR Magic5 e mostrerà la versione globale di HONOR Magic Vs, smartphone pieghevole svelato in Cina lo scorso novembre. L’importante evento sarà trasmesso in diretta streaming: vediamo come fare a seguirlo.

Come seguire live la presentazione della serie HONOR Magic5

Un elemento della serie HONOR Magic5 lo abbiamo già conosciuto ufficialmente: parliamo di HONOR Magic5 Lite, lo smartphone presentato qualche giorno fa e che abbiamo già avuto modo di conoscere per bene grazie alla nostra recensione. Il resto della gamma, che dovrebbe essere composta in tutto da almeno tre modelli (alcune indiscrezioni si spingono a quattro), sarà svelato il 27 febbraio 2023 alle ore 13:30 con l’evento HONOR che si terrà durante il Mobile World Congress 2023 di Barcellona.

La HONOR Magic5 Series, che vedrà come protagonista HONOR Magic5 Pro, non sarà l’unica chicca dell’evento del produttore cinese. Ci sarà anche HONOR Magic Vs, smartphone pieghevole che ha debuttato in Cina qualche mese fa e che si prepara al lancio globale. A meno di modifiche dell’ultimo momento, non dovrebbero esserci sorprese per quanto concerne la scheda tecnica di quest’ultimo, caratterizzata dalla presenza di uno schermo interno OLED da 7,9 pollici, di uno schermo OLED esterno da 6,45 pollici e dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. HONOR Magic5 Pro ha iniziato a mostrarci qualcosa in queste settimane: un’immagine leak ci ha svelato il presunto design, mentre è stata la stessa HONOR ad anticiparci qualche dettaglio sul comparto fotografico.

Per conoscere tutto su HONOR Magic5, HONOR Magic5 Pro, HONOR Magic Vs e tutte le prossime novità della casa cinese non ci resta che aspettare le 13:30 di lunedì 27 febbraio 2023. Quale prodotto state aspettando di più?

