Tra gli smartphone che saranno lanciati nelle prossime settimane troviamo anche HONOR Magic 5 Pro, device che nelle scorse ore ha fatto un’apparizione in Rete, stuzzicando la curiosità degli appassionati di questo brand.

In attesa della sua presentazione ufficiale a fine mese, in occasione del Mobile World Congress 2023 di Barcellona, infatti, HONOR Magic 5 Pro è stato il protagonista di un’immagine che ci mostra due unità dal vivo e ci permette di scoprire quello che dovrebbe essere il design dello smartphone (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Cosa possiamo aspettarci da HONOR Magic 5 Pro

A pubblicare tale immagine è stato il popolare leaker Digital Chat Station, che ha fornito anche qualche anticipazione sul design del nuovo smartphone di punta di HONOR.

A suo dire, HONOR Magic 5 Pro presenterà un display curvato su tutti e quattro i lati e con un ritaglio a forma di pillola nell’angolo in alto a sinistra per fare spazio a una doppia fotocamera frontale. Anche sulla parte posteriore il device dovrebbe avere i quattro lati curvati, tanto da ricordare un “sapone”.

Per quanto riguarda il comparto fotografico principale, invece, gli utenti potranno fare affidamento su vari livelli di zoom (0,5x, 1x, 3,5x e 5x).

Purtroppo al momento non vi sono altre informazioni su tale smartphone, che dovrebbe poter contare su una dotazione tecnica da primo della classe (con incluso un processore di punta, come ad esempio Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2).

HONOR ha già confermato di avere organizzato un evento di lancio per il 27 febbraio e in quell’occasione saranno presentati la serie HONOR Magic 5 (dovrebbe essere composta da 4 modelli, ossia HONOR Magic 5, HONOR Magic 5 Pro, HONOR Magic 5 Ultimate e HONOR Magic 5 Lite) e lo smartphone pieghevole HONOR Magic Vs.

Appuntamento alle prossime indiscrezioni che, ne siamo certi, non si faranno attendere troppo.

