Il nuovo HONOR Magic5 Pro debutterà a breve: il lancio mondiale dello smartphone è programmato per il prossimo 27 di febbraio, in occasione del MWC 2023. Il nuovo top di gamma di HONOR andrà ad arricchire la serie Magic del brand puntando forte sulla nuova Camera AI che promette prestazioni al top sotto tutti i punti di vista. Oggi, HONOR presenta in anteprima la fotocamera del nuovo HONOR Magic5 Pro in partnership con Guinnes World Record. Ecco i dettagli:

HONOR presenta in anteprima la Camera AI di HONOR Magic5 Pro in collaborazione con il Guinnes World Record

La nuova Camera AI di HONOR Magic5 Pro, smartphone in arrivo sul mercato nelle prossime settimane, è stata utilizzata per immortalare una performance da record. Protagonista della performance è Piotr “Grabo” Grabowski, cestita professionista che ha registrato un nuovo record andando ad eseguire uno slam dunk da 3,20 metri di altezza. L’impresa di Grabowski è stata “catturata” da HONOR Magic5 Pro nello scatto allegato qui di sotto.

Si tratta solo di un’anteprima delle potenzialità della nuova Camera AI di HONOR Magic5 Pro. Lo smartphone punta ad offrire un livello di dettaglio, grazie anche alle capacità di elaborazione e ottimizzazione degli scatti dell’intelligenza artificiale integrata, davvero al top. Per saperne di più sul progetto e sulle reali capacità del nuovo smartphone di HONOR sarà necessario attendere la presentazione ufficiale.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 27 di febbraio, in occasione della conferenza stampa di presentazione che HONOR terrà a margine del MWC 2023. Per saperne di più sul nuovo HONOR Magic5 Pro, quindi, non ci resta che attendere un paio di settimane. Il nuovo top di gamma di casa HONOR sta per arrivare e le sue capacità potrebbero davvero essere al top. Ne sapremo di più, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane.

