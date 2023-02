Come abbiamo visto ieri sera, MediaWorld ha lanciato un weekend di offerte NO IVA con tanti sconti sulla tecnologia. Amazon non ha intenzione di restare a guardare, e propone importanti ribassi su Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra: vediamo come approfittarne prima dell’esaurimento scorte.

Circa 250 euro di sconto per Samsung Galaxy S23+ e S23 Ultra

Quest’anno Samsung ha lanciato i suoi flagship a prezzi un po’ più alti del solito, ma grazie alle proposte di lancio e alle offerte che già stanno impazzando, potete acquistarli a cifre decisamente più interessanti. In particolare, stavolta vi parliamo di Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra, che possono contare su sconti intorno ai 250 euro per le varianti da 512 GB (per il primo) e da 256 GB (per il secondo).

Galaxy S23+ è la versione più grande di Galaxy S23, dal quale riprende praticamente l’intera scheda tecnica (con un paio di ovvie eccezioni): a bordo spiccano il display Dynamic AMOLED 2X da 6,6 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 120 Hz, lettore d’impronte integrato e vetro Gorilla Glass Victus 2, e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, al fianco del quale trovano spazio 8 GB di RAM e 256 0 512 GB di memoria interna.

La tripla fotocamera posteriore offre un sensore principale grandangolare da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre per i selfie c’è una fotocamera da 12 MP. Completa la connettività, con 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, UWB (mancante su S23 “base”) e porta USB Type-C. A disposizione la certificazione IP68 contro acqua e polvere, ormai immancabile sui flagship di Samsung. La batteria è da 4700 mAh e supporta la ricarica rapida da 45 W (con cavo), Fast Wireless Charging 2.0 e Wireless PowerShare.

Galaxy S23 Ultra è il vero e proprio modello di punta della gamma, e si differenzia dallo smartphone qui sopra per alcuni aspetti chiave: se il cuore risulta lo stesso Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna, lo schermo aumenta fino a 6,8 pollici a risoluzione QHD+, con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz. Cambiamenti anche nel comparto fotografico: a bordo una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 200 MP, ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x, e una fotocamera frontale da 12 MP (sempre integrata tramite foro nello schermo). Nessun cambiamento per la connettività e la certificazione IP68, mentre aumentano i mAh della batteria (5000), con le stesse tecnologie di ricarica del “Plus”.

Samsung Galaxy S23+ è in offerta su Amazon nella versione da 512 GB: lanciata al prezzo consigliato di 1349 euro, può ora essere acquistata a 1105,64 euro nelle colorazioni Green e Cream, con caricabatterie originale da 25 W incluso nel prezzo. Samsung Galaxy S23 Ultra è in offerta nella versione da 256 GB: lanciata al listino di 1479 euro, ora è disponibile con uno sconto di quasi 270 euro, a 1212,18 euro nelle colorazioni Cream e Lavender (sempre con caricabatterie incluso).

Se siete interessati vi lasciamo ai link per l’acquisto, mentre più in basso potete consultare le nostre recensioni di Galaxy S23 e S23 Ultra.

Acquista Samsung Galaxy S23+ 512 GB in offerta

Acquista Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB in offerta

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy S23 | Recensione Samsung Galaxy S23 Ultra