WhatsApp di Meta è attualmente la piattaforma di messaggistica mobile più utilizzata in tutto il mondo, tuttavia molti utenti la utilizzano tramite app alternative che offrono funzionalità non presenti sull’app ufficiale.

Secondo Nation World News, gli utenti che scaricano e installano queste versioni non ufficiali di WhatsApp ora rischiano di perdere definitivamente il loro account.

WhatsApp bloccherà i vostri account se scopre che state utilizzando app non ufficiali

Secondo quanto riferito, se Meta scopre che state utilizzando un software non approvato dall’azienda, come WhatsApp Plus e GB WhatsApp, potrebbe interdire il vostro account.

Le persone che utilizzano la versione non autorizzata di WhatsApp riceverebbero un messaggio che informa che il loro account è stato temporaneamente sospeso, ma se non utilizzano la versione ufficiale, l’account potrebbe essere bloccato in modo permanente.

Per questo motivo le persone che utilizzano queste piattaforme alternative dovrebbero rimuovere l’applicazione ufficiale di WhatsApp dai propri dispositivi in ​​modo che Meta non possa rilevarne la presenza, oltre a scaricare le app alternative solo da fonti attendibili.

Gli utenti preferiscono utilizzare piattaforme WhatsApp alternative per avere un livello di personalizzazione più elevato, proprio come lo stesso portale di messaggistica, tuttavia Meta starebbe cercando di scoraggiare questa abitudine attraverso questa misura drastica volta a spingere gli utenti a scaricare l’app ufficiale da App Store per gli utenti iOS e da Google Play Store per gli utenti Android.

