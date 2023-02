Samsung sta lanciando nuovi aggiornamenti della One UI con un ritmo sempre più incalzante e ora sembra che la società abbia già iniziato a sviluppare il prossimo grande aggiornamento della sua interfaccia utente basata su Android.

Secondo quanto riportato da SamMobile, Samsung starebbe testando un nuovo importante aggiornamento della One UI sui suoi ultimi smartphone pieghevoli. Il nuovo firmware in fase di test su Samsung Galaxy Z Fold4 trovato sui server dell’azienda è identificato con la versione F936NKSU1DWB9, mentre l’attuale build One UI 5.1 è identificata dalla versione firmware F936NKSU1CWB1 in Corea del Sud.

Analizzando il codice di questa nuova build sperimentale si nota che lettera “C” è stata sostituita dalla lettera “D” e una progresso della quartultima lettera della versione del firmware Samsung indica un major update della versione di One UI o del sistema operativo Android.

Samsung potrebbe aver già iniziato a testare One UI 6.0 sugli smartphone pieghevoli

Al momento non è possibile determinare su quale versione della One UI la società stia lavorando, tuttavia Samsung sta sicuramente testando il prossimo grande aggiornamento che potrebbe essere One UI 5.1.1 basata su Android 13, One UI 6.0 basata su Android 14 o qualsiasi altra versione tra One UI 5.1 e 6.0.

Anche per quanto riguarda la disponibilità è difficile dire quando questo importante aggiornamento potrebbe essere rilasciato al pubblico, tuttavia le tempistiche dipenderanno dalla versione Android.

Se la base sarà Android 13 l’update dovrebbe essere vicino al rilascio, mentre se la base sarà Android 14 si tratterebbe della One UI 6.0, ma in questo caso i tempi si allungherebbero poiché Google sta ancora testando la prossima versione di Android.

