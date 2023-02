A distanza di alcune settimane dalla presentazione ufficiale, arrivano in Italia i nuovi Motorola Moto G13, G23 e G53 5G. I tre nuovi smartphone di casa Motorola vanno a rinnovare la fascia medio-bassa della gamma del brand, arricchendo la nuova famiglia Moto Gx3 che include anche il Moto G73 5G, la cui commercializzazione è prevista, per il mercato italiano, nelle prossime settimane. Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito ai nuovi smartphone di casa Motorola, disponibili da questa settimana anche in Italia.

Motorola lancia ufficialmente i nuovi Moto G13, G23 e G53 5G in Italia, ecco prezzi e specifiche

Partiamo dal più costoso del nuovo trio di smartphone di Motorola: il nuovo Motorola Moto G53 5G. Lo smartphone arriva sul mercato forte del SoC Qualcomm Snapdragon 480+ che garantisce il supporto al 5G. Tra le specifiche troviamo 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre ad una batteria da 5.000 mAh (con ricarica da 10 W) e display da 6,5 pollici con pannello LCD con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz.

C’è anche il sistema operativo Android 13. Il Moto G53 5G (che appare un vero e proprio ridimensionamento rispetto al G52) arriva in Italia in tre colorazioni (Ink Blue, Arctic Silver, Pale Pink) e con un prezzo di listino di 249,90 euro. Per il momento, lo smartphone è acquistabile sullo store ufficiale di Motorola.

A rinnovare la gamma del brand c’è anche il Motorola Moto G23. Lo smartphone presenta un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo troviamo il SoC MediaTek Helio G85 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh (e ricarica da 30 W invece che da 10 W come avviene su G53).

Anche in questo caso, al lancio troviamo Android 13. Il Moto G23 arriva sul mercato italiano con un prezzo di 239,90 euro e con la possibilità di scegliere tra tre colorazioni (Matte Charcoal, Pearl White e Steel Blue). Lo smartphone è già scontato a 215,99 euro su Amazon:

La gamma Motorola si completa con il Motorola Moto G13. Il nuovo “entry level” della famiglia Moto G riprende buona parte delle specifiche del G23. Troviamo il SoC MediaTek Helio G85 che, in questo caso, viene supportato da 4 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 10 W. C’è Android 13. Il modello arriva sul mercato in tre varianti (Matte Charcoal, Rose Gold e Lavender Blue) con un prezzo di listino di 189,90 euro. Lo smartphone è acquistabile su Amazon al prezzo scontato di 184,99 euro.