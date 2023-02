Tra i tanti servizi e applicazioni offerti da Google ve ne sono alcuni che non ricevono costanti attenzioni da parte del team di sviluppatori del colosso di Mountain View e un esempio di ciò è ben rappresentato da Google Weather, che sui dispositivi Android non ha ancora ottenuto un tema scuro.

Rispetto alle altre applicazioni di Google, quella dedicata alle condizioni meteo pare essere due passi indietro, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto grafico e la mancanza di un tema scuro non fa altro che confermare il poco interesse che il team del colosso di Mountain View sembra nutrire per questa app.

Il tanto atteso tema scuro arriva su Google Weather

Stando a quanto viene riportato dallo staff di 9to5Google, dopo l’aggiornamento all’ultima versione di Android System Webview attraverso il Google Play Store, l’app Google Weather ha finalmente ottenuto il tema scuro desiderato da tanti utenti.

Tale tema si applica al campo di ricerca e alle sezioni dedicate ai dettagli attuali, alle precipitazioni, al vento, agli orari di alba e tramonto, alle previsioni per il giorno dopo e i 10 giorni successivi.

Ma pare che l’implementazione di questo tema scuro sia avvenuta per errore, in quanto non riguarderebbe la generalità degli utenti Android.

Sulla base di quanto lo staff di 9to5Google ha potuto appurare, il tema scuro per Google Weather è disponibile sugli smartphone Google Pixel con Android 13 (o Android 14), l’app Google versione 14.7.12.29 beta e Android System Webview versione 110.0.5481.65.

In sostanza, il tema scuro di Google Weather potrebbe essere soltanto un bug causato dall’aggiornamento di Android System Webview piuttosto che una modifica intenzionale del design e ciò sembrerebbe essere confermato dal fatto che l’app ora impiega qualche secondo in più per caricarsi inizialmente.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Android System Webview dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

