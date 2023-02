Dopo aver rilasciato Android 13 QPR2 Beta 3 a inizio mese, seguita pochi giorni dopo dalla Beta 3.1, Google ha avviato il rilascio della Beta 3.2 che va a limare alcuni bug prima del rilascio della versione pubblica prevista con il Feature Drop del mese di marzo.

Android 13 QPR2 Beta 3.2 porta il numero di versione T2B3.230109.009 (T2B3.230109.006.A1 su Google Pixel 7 Pro) ed è disponibile come aggiornamento OTA su tutti gli smartphone Pixel compatibili, andando a risolvere un paio di bug segnalati dagli utenti tramite l’app Android Beta Feedback.

Fixed issues that sometimes caused the screen on some devices to flash green or display other visual artifacts.

Jio 5G network is now enabled for Pixel 6 and 7 series devices.

Come installare Android 13 QPR2 Beta 3.2

La beta della QPR2 di Android 13 è disponibile per tutti gli smartphone della gamma Pixel a partire da Google Pixel 4a e fino all’ultimo arrivato Google Pixel 7 Pro. Potete iscrivervi al canale beta per provare le ultime versioni del robottino verde, se non l’avete già fatto, registrando il vostro smartphone a questo indirizzo. In questo modo riceverete un aggiornamento OTA che installerà la beta (potete tornare alla versione stabile cancellando la registrazione sempre dallo stesso indirizzo, ma andrete a perdere tutti i dati salvati).

In alternativa potete scaricare le Factory Image direttamente dal sito ufficiale per installarli manualmente sul vostro dispositivo.