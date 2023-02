Pochi giorni dopo il rilascio della beta 3 di Android 13 QPR2, Google ha avviato il rilascio di un minor update che risolve un paio di bug e introduce le patch di sicurezza del mese di febbraio.

Android 13 QPR2 Beta 3.1 porta con sé il numero di versione T2B3.230109.004 ed è disponibile in queste ore come aggiornamento OTA per tutti gli smartphone Pixel compatibili. L’aggiornamento introduce le ultime patch di sicurezza – la beta 3 era infatti rimasta ferma alle patch di gennaio – e risolve un paio di bug segnalati dagli utenti.

Fixed an issue in the system Bluetooth module that could have allowed for possible out-of-bounds writes due to memory corruption.

Fixed an issue where some Romanian translations were missing from the system image.

Come installare Android 13 QPR2 Beta 3.1

Android 13 QPR2 Beta 3.1 è disponibile per tutti gli smartphone Pixel a partire da Google Pixel 4a e fino a Google Pixel 7 Pro. Se siete già iscritti al canale beta riceverete un aggiornamento OTA nelle prossime ore, mentre se volete entrare a far parte del programma potete farlo seguendo questo link per registrare il vostro dispositivo, che riceverà nel giro di pochi minuti l’aggiornamento.

In alternativa potete scaricare le Factory Image o i pacchetti OTA direttamente dal sito ufficiale per installarli manualmente tramite ADB. Per uscire dal programma beta una volta iscritti, dovrete rimuovere il vostro smartphone direttamente dal link dal quale vi siete registrati e riceverete un aggiornamento che riporterà lo smartphone alla versione stabile, perdendo però tutti i dati.