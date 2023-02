HONOR Magic5 Lite sembra avere tutte le carte in regola per entrare nel gruppo degli smartphone di fascia media più popolari del 2023 e lo staff di DxOMark ha deciso di mettere alla prova la sua batteria.

Il nuovo smartphone di HONOR può contare su una dotazione tecnica molto interessante, tra i cui punti di forza vi sono:

un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+

un processore Qualcomm Snapdragon 695 con GPU Adreno 619

6 GB di RAM

128 GB di memoria di archiviazione

una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 5 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel)

una fotocamera frontale da 16 megapixel

una batteria da 5.100 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 40 W)

interfaccia MagicUI 6.1 basata su Android 12

DxOMark mette alla prova la batteria di HONOR Magic5 Lite

Nei test condotti dallo staff di DxOMark il nuovo smartphone di fascia media di HONOR è riuscito a fare registrare 172 punti per l’autonomia, 126 punti per la ricarica e 150 punti per l’efficienza, per un risultato complessivo di 152 punti, grazie al quale HONOR Magic5 Lite conquista il primo posto della classifica dedicata a questa componente, posizionandosi davanti a HONOR X7a (con 147 punti) e OPPO Reno6 5G (con 146 punti).

Stando ai test, se usato con moderazione HONOR Magic5 Lite è in grado di garantire oltre 3 giorni di autonomia mentre la ricarica rapida richiede 1 ora e 51 minuti per completarsi (da 0% a 80% sono sufficienti 46 minuti) e bastano 5 minuti per avere circa 6 ore di autonomia.

Tra gli aspetti che hanno colpito positivamente i tester vi sono l’autonomia in tutti i tipi di utilizzo (chiamate, gaming, riproduzione in streaming di video e musica).

Tra gli aspetti meno positivi, invece, vi sono il tempo di ricarica leggermente più lungo della media e l’indicatore della batteria impreciso.

Potete trovare tutti i test condotti dallo staff di DxOMark con HONOR Magic5 Lite seguendo questo link.

