Samsung Galaxy S23+ ha già subito un bel calo di prezzo in queste ore grazie ad alcune offerte: oltre alla proposta Unieuro con il suo recente No IVA, troviamo quella di Amazon, che ha deciso di “pareggiare” lo sconto con un ribasso di più di 200 euro rispetto al listino per la versione da 256 GB. Vediamo come approfittarne al volo.

Samsung Galaxy S23+ scende subito: già più di 200 euro di sconto!

Samsung Galaxy S23+ è uno degli smartphone del momento: presentato insieme ai fratelli Galaxy S23 e Galaxy S23 Ultra, offre una scheda tecnica all’avanguardia capeggiata dall’attesissimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, una versione del chipset “rivista” appositamente per la gamma di flagship 2023. Rispetto al fratello minore dispone di uno schermo più ampio e di una migliore autonomia, data dall’aumento dei mAh, ma anche di un paio di chicche aggiuntive.

Galaxy S23+ mette a disposizione un display Dynamic AMOLED 2X da 6,6 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 120 Hz e vetro Gorilla Glass Victus 2, con foro per la fotocamera anteriore da 12 MP. Il resto del comparto fotografico include una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Il SoC, già citato qui sopra, è accompagnato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna UFS 4.0 (nella versione in offerta).

A livello di connettività sono disponibili 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, UWB (mancante su S23) e porta USB Type-C. Presenti anche lettore d’impronte digitali integrato nel display e certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 4700 mAh e supporta la ricarica rapida da 45 W (con cavo), Fast Wireless Charging 2.0 e Wireless PowerShare. Lo smartphone è stato lanciato direttamente con la One UI 5.1 basata su Android 13, con diverse funzionalità per ora esclusive (come Image Clipper, per esempio). Il produttore sud-coreano promette quattro aggiornamenti del sistema operativo (dovrebbe dunque arrivare fino all’ipotetico Android 17) e almeno cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Samsung Galaxy S23+ è stato presentato solo un paio di settimane fa al prezzo consigliato di 1229 euro (versione di partenza da 8-256 GB), ma ora potete acquistarlo su Amazon con più di 200 euro di sconto, a 1007,28 euro con caricabatterie incluso. La promozione riguarda tutte le colorazioni disponibili, ossia Phantom Black, Green, Lavender e Cream. Se avete bisogno di più memoria, dato che non risulta espandibile, potete considerare l’offerta simile riguardante la variante da 512 GB: in questo caso servono 1105,63 euro (sempre con caricabatterie), ma è disponibile solo la versione Cream. Il listino consigliato di quest’ultima è di 1349 euro.

Se siete interessati vi lasciamo ai link per procedere all’acquisto:

Acquista Samsung Galaxy S23+ 256 GB in offerta (Black)

Acquista Samsung Galaxy S23+ 256 GB in offerta (Green)

Acquista Samsung Galaxy S23+ 256 GB in offerta (Lavender)

Acquista Samsung Galaxy S23+ 256 GB in offerta (Cream)

Acquista Samsung Galaxy S23+ 512 GB in offerta (Cream)

