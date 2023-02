Samsung ha introdotto la propria funzionalità Color Palette ispirata al Material You di Google con One UI 4.0 e ha offerto una personalizzazione dell’interfaccia utente ancora migliore con One UI 5.0.

Ora sembra che Google preveda di portare i colori dinamici del Material You sugli smartwatch Wear OS e quindi potrebbero arrivare anche sugli smartwatch Samsung che utilizzano la stessa piattaforma.

I futuri smartwatch Samsung potrebbero ottenere il Material You

Il codice contenuto in Android 14 suggerisce che Google sta lavorando per portare i colori dinamici del design Material You sugli smartwatch basati su Wear OS.

Analizzando il codice contenuto in Android 14, il team di 9To5Google ha infatti individuato una nuova stringa chiamata “DYNAMIC_COLOR_THEME_ENABLED” per gli smartwatch.

Il Material You introdotto con Android 12 non è mai arrivato si Wear OS 3, che attualmente è la base delle serie Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5, in quanto è basato su Android 11, ma con il prossimo importante aggiornamento di Wear OS, Google potrebbe passare direttamente ad Android 14 e introdurre la funzione Dynamic Color del Material You.

Di conseguenza Samsung potrebbe introdurre il Material You sui suoi futuri smartwatch basati su Wear OS con la prossima versione di One UI Watch.

Tuttavia gli smartwatch Wear OS non dispongono di sfondi ma di quadranti, quindi non è chiaro come funzionerebbe il Material You sui dispositivi indossabili. In ogni caso potrebbero passare dei mesi prima di vedere questa funzionalità sugli smartwatch Samsung.

Da non perdere: Migliori smartwatch con e senza Wear OS | Febbraio 2023