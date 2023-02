Di tanto in tanto il colosso dell’arredamento IKEA lancia delle nuove soluzioni dedicate agli appassionati di smart home o, più semplicemente, a chi desidera rendere la propria casa un po’ più tecnologica e nelle scorse ore ha arricchito la propria offerta con un nuovo prodotto: stiamo parlando di VINDSTYRKA.

Si tratta di un sensore per la qualità dell’aria che è stato realizzato con l’obiettivo di consentire agli utenti di misurare e monitorare i livelli di inquinamento dell’aria interna.

Cosa può fare il nuovo sensore smart di IKEA

Nell’annunciare il suo nuovo prodotto il team di IKEA ci ha tenuto a sottolineare quanto sottovalutato sia il problema dell’inquinamento non solo all’esterno ma anche negli interni ed è proprio con l’obiettivo di consentire a tutti l’accesso all’aria pulita, aumentando la consapevolezza degli inquinanti indoor, che è stato realizzato il sensore VINDSTYRKA.

Gli inquinanti più dannosi, ossia il particolato (PM2.5), non possono essere visti ad occhio nudo ed è proprio qui che entra in gioco il sensore VINDSTYRKA, che grazie al suo display è in grado di mostrare i livelli di PM2.5, umidità, temperatura e TVOC (una misura di vari inquinanti gassosi).

Il sensore VINDSTYRKA può essere utilizzato da solo ma anche con le altre soluzioni dell’ecosistema di IKEA e, se è collegato a DIRIGERA (hub per prodotti smart), rende leggibili i livelli di qualità dell’aria interna nell’app IKEA Home smart, che potrà essere sfruttata per attivare altri dispositivi intelligenti.

Inoltre il sensore VINDSTYRKA può essere utilizzato anche per migliorare le capacità del purificatore d’aria intelligente STARKVIND: il collegamento tra questi due dispositivi, infatti, consente di regolare automaticamente la velocità della ventola in correlazione con la quantità di PM2,5 nell’aria, garantendo che l’aria in casa sia sempre la più pulita possibile.

Il sensore VINDSTYRKA sarà disponibile nei negozi IKEA a partire da aprile ma il prezzo non è stato ancora svelato.