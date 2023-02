Il grande successo degli smartphone di Samsung non è merito soltanto della qualità costruttiva e dell’attenzione del produttore per la scelta delle componenti da usare ma anche del supporto software che è in grado di garantire e che include l’interfaccia personalizzata One UI, ricca di funzionalità e di possibilità di personalizzazione, un ecosistema di servizi e app, costanti aggiornamenti di sicurezza e il rilascio delle varie versioni di Android man mano che vengono pubblicate da Google le release definitive.

L’ultima versione dell’interfaccia di Samsung è One UI 5.1, che ha fatto il suo esordio sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S23 e che negli ultimi giorni è iniziata a sbarcare sui precedenti device dell’azienda.

Una funzione esclusiva di One UI 5.1 su Samsung Galaxy S23

Tra le novità introdotte da Samsung con One UI 5.1 ne troviamo anche una che, a quanto pare, è un’esclusiva degli smartphone della serie Samsung Galaxy S23 e che sembra avere le carte in regola per divenire molto popolare: ci riferiamo alla possibilità di estrarre degli oggetti da una foto, una funzionalità simile a quella lanciata da Apple con iOS 16.

Ciò è possibile attraverso l’app Samsung Gallery, trattandosi di uno dei nuovi strumenti studiati dal team di sviluppatori del colosso coreano per consentire agli utenti di “lavorare” le foto e personalizzarle.

Per sfruttare tale nuova funzionalità (attivata per impostazione predefinita) è sufficiente aprire una foto e premere a lungo su un oggetto, che verrà così estratto dall’immagine.

La nuova immagine viene quindi mostrata su uno sfondo trasparente e può essere copiata negli appunti, incollata in altre app, salvata sul device o condivisa direttamente con altre applicazioni.

Questa funzionalità può essere sfruttata anche nei video ma richiede che il filmato sia messo in pausa.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso coreano per scoprire se questa funzionalità sarà estesa anche ad altri smartphone dell’azienda man mano che verrà rilasciato l’aggiornamento a One UI 5.1.

