La notizia non è nuova, ne avevamo già parlato lo scorso anno quando Google prese la decisione di eliminare definitivamente il tema chiaro dal proprio assistente, dunque perché tornare sull’argomento? La scorsa settimana in occasione della presentazione delle nuove potenzialità di Google Lens, grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale, alcuni utenti hanno notato che nei video dell’azienda l’assistente Google aveva il tema chiaro. Facciamo un po’ di chiarezza.

Google ribadisce che il tema chiaro non è più disponibile per Google Assistant

Forse anche alcuni di voi se ne sono accorti, nel video che potete vedere nell’articolo di Lens, si può notare come l’assistente Google funzioni con il tema chiaro, cosa che non è più disponibile da qualche mese ormai; alcune persone hanno interpretato il video in questione come un indizio della volontà dell’azienda di reintrodurre il tema chiaro, dando così nuovamente all’utente la possibilità di scegliere quale adottare.

In realtà Google non ha alcuna intenzione di dotare nuovamente Assistant del tema chiaro e lo ribadisce con la stessa dichiarazione dello scorso anno, nuovamente condivisa sul forum di supporto dell’assistente Google:

L’Assistente Google prova regolarmente nuove idee per vedere cosa funziona e cosa potrebbe funzionare meglio. Ciò include modi per rendere i nostri prodotti coerenti in tutto il nostro ecosistema di prodotti. Per offrire un’esperienza visiva più utile su tutti i tuoi dispositivi, inclusi Pixel Watch e Google TV, quando interagisci con l’assistente su dispositivo mobile la modalità Luce non è più disponibile: ora avrà un aspetto scuro, anche se hai disattivato il tema scuro in le impostazioni del telefono.

Dunque perché nel video l’assistente funziona con il tema chiaro, se questo è stato definitivamente eliminato? Probabilmente perché le funzioni mostrate nel video in questione sono in sviluppo già da parecchio tempo, quando il tema chiaro era ancora disponibile anche per gli utenti.

Big G non ha dunque intenzione di tornare sui suoi passi in questo caso, gli utenti non avranno più facoltà di scegliere tra tema chiaro e scuro, ma dovranno abituarsi al secondo, che continuerà ad essere l’unico disponibile; non è chiaro perché l’azienda abbia adottato tale scelta, visto che ciò tecnicamente comporta che si debba progettare e sviluppare solo per una tavolozza colori anziché due, cosa che farà sì risparmiare tempo ma non poi così tanto. Ad ogni modo a noi utenti non resta che sottostare alle decisioni del colosso di Mountain View.

