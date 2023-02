Negli ultimi mesi l’app Google Messaggi ha perso la sua integrazione con Google Assistant. Ora sembra più chiaro il motivo di questa scelta, poiché l’assistente di Google potrebbe essere presto rimpiazzato da una nuova funzionalità nell’app Messaggi.

Analizzando il codice dell’app Google Messaggi, il team di 9To5Google ha trovato degli screenshot relativi a una inedita funzionalità chiamata “Spotlights”.

Google lavora a un’inedita funzionalità “Spotlights” per l’app Messaggi

In precedenza l’app Messaggi offriva suggerimenti contestuali per ristoranti, film e altro in base alla conversazione in corso e toccando i relativi pulsanti si avviava Google Assistant. Ora i suggerimenti durante la conversazione e il trio di pulsanti di Google Assistant non sono più disponibili, come nemmeno le relative impostazioni e i riferimenti nei documenti di supporto.

Per sostituire alcune delle funzionalità offerte da Google Assistant nell’app Messaggi, l’azienda di Mountain View sta lavorando a una funzionalità chiamata “Spotlights” che secondo quanto rinvenuto permetterebbe di ottenere informazioni istantanee e azioni utili dalle app Google e utilizzando le informazioni sulla posizione sarebbe in grado di visualizzare risultati locali.

Dall’animazione di accompagnamento sembra che nelle chat verranno evidenziati i luoghi con la possibilità di toccarli per visualizzare ulteriori informazioni dalla Ricerca Google o Google Maps per ottenere rapidamente indicazioni stradali, effettuare chiamate, consultare le valutazioni dei ristoranti, ordinare direttamente il cibo, ecc. A momento non è ancora chiaro quali altre funzionalità saranno offerte da Spotlights.

