La scorsa settimana abbiamo visto come Samsung abbia introdotto, un po’ in sordina, una nuova funzionalità sui dispositivi della famiglia Galaxy S23: si tratta di una funzione integrata nell’app Game Booster, grazie alla quale gli utenti possono mettere in pausa l’alimentazione USB, bypassando la batteria e alimentando lo smartphone direttamente dal caricabatterie. Ora sembra che tale funzionalità non rimarrà un’esclusiva degli ultimi flagship del brand, ma potrebbe arrivare anche su altri dispositivi.

Anche altri smartphone Galaxy potranno beneficiare della funzione di bypass della batteria

Abbiamo visto dunque come Samsung abbia introdotto la funzione Pause USB Power Delivery nell’applicazione Game Booster, una funzionalità che farà molto piacere a tutti gli utenti che utilizzano lo smartphone per giocare, l’intento dell’azienda coreana è infatti quello di andare incontro agli amanti del gaming mobile, permettendo loro di non surriscaldare il proprio dispositivo durante le lunghe sessioni di gioco.

Grazie alla suddetta funzione infatti, lo smartphone sarà in grado di bypassare la propria batteria interna, alimentandosi direttamente grazie al caricabatterie; sebbene non fosse chiaro in un primo momento se vi fossero eventuali requisiti particolari per beneficiare di tale funzione (non tutti gli smartphone della serie Galaxy S23 in circolazione infatti ne sembrano dotati), in seguito si è scoperto che è necessaria l’ultima versione dell’app Game Booster (v5.0.03.0 scaricabile o aggiornabile dal Galaxy Store) ma non solo. Stando infatti a quanto riportano alcuni utenti, nonostante l’ultima versione della sopra citata applicazione, la funzionalità Pause USB Power Delivery sarebbe comparsa sui loro dispositivi in seguito all’utilizzo di un caricabatterie USB PD da 45 W di Samsung.

La cosa ancor più interessante però, è che tale funzione è stata individuata anche in altri dispositivi Galaxy, segno di come non sia un’esclusiva della famiglia S23; il canale YouTube NLTech è infatti riuscito ad abilitare l’impostazione su Samsung Galaxy A73 5G, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Fold4. I colleghi di Sammobile hanno dunque provato a fare altrettanto con un Galaxy S21 Ultra, senza però riuscire ad ottenere gli stessi risultati; ciò potrebbe significare che la funzione Pause USB Power Delivery è attualmente riservata solo agli smartphone del brand commercializzati dal 2022 in poi, anche se non è da escludere che in seguito possa venir implementata anche su dispositivi più vecchi, magari limitandosi in questo caso alla fascia alta.

