Negli ultimi giorni in rete sono apparsi diversi articoli sulle testate giornalistiche specializzate, riguardo al quantitativo di memoria occupato dal sistema sui nuovi Galaxy S23; ne abbiamo parlato anche noi in questo articolo, ma ora sembra che si possa fare un po’ di chiarezza sull’argomento.

Sui Galaxy S23 il sistema non occupa realmente tutto lo spazio indicato da Samsung

Dunque in buona sostanza tutto si riduce al fatto che Samsung riporta lo spazio di archiviazione in maniera leggermente diversa da come fanno altri produttori, questo è il motivo per cui si è creata tanta confusione. In pratica la memoria occupata dal sistema comprende il sistema operativo, la cache e anche la quantità di memoria che non è effettivamente disponibile.

Per quanto riguarda sistema operativo e cache c’è poco da dire, la prima parte è occupata dal sistema in sé, la seconda aumenta mano a mano che scarichiamo applicazioni o eseguiamo diversi tipi di operazioni con il nostro smartphone, e fin qui tutto normale. La differenza rispetto alla maggior parte degli altri produttori arriva adesso, con il terzo punto, Samsung infatti include nella memoria occupata dal sistema la quantità di spazio di archiviazione pubblicizzata, che in realtà non è la quantità effettiva di spazio a disposizione, ma è minore.

Quando acquistiamo un SSD, una chiavetta USB o un qualsiasi supporto di memoria non abbiamo mai lo spazio libero a disposizione pubblicizzato, questo è dovuto alla conversione da gigabyte a gibibyte, se ad esempio acquistiamo un SSD da 1T troveremo liberi e pronti all’utilizzo 931 GB. Prendiamo ora come riferimento un Galaxy S23 Ultra da 512 GB (per il quale teoricamente sembra che il sistema occupi 57 GB), facendo la conversione otteniamo 512 gigabyte = 476,837 gibibyte, quindi all’atto pratico il nostro dispositivo presenta solo 476 GB di spazio libero per l’utente; se sottraiamo i 36 GB di differenza provenienti dalla conversione ai 57 ipotizzati in precedenza (e che il dispositivo indica) otteniamo circa 21 GB che è lo spazio realmente occupato dal sistema.

Siamo tutti consapevoli del fatto che gli smartphone del colosso coreano non siano probabilmente quelli più ottimizzati, ma in definitiva tutto deriva da un errato modo di Samsung di porre la questione, se l’azienda modificasse la sezione delle impostazioni inerente all’archiviazione, introducendo come fanno altri brand un’apposita categoria “altro”, si creerebbe meno confusione e gli utenti potrebbero visualizzare direttamente il valore reale occupato dal sistema operativo del proprio smartphone.

