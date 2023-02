Gli smartphone di fascia media di Samsung sono sempre tra i più validi e consigliati, per questo motivo c’è già molta curiosità attorno ai futuri modelli e in particolare per il chiacchierato Samsung Galaxy A54, adesso protagonista di nuove indiscrezioni grazie alla comparsa sul sito del TENAA.

Nelle settimane addietro si è parlato a più riprese proprio di Galaxy A54 e del suo fratello minore Galaxy A34: le voci più recenti alludono a possibili sorprese, mentre i presunti prezzi europei hanno inevitabilmente smorzato un po’ l’entusiasmo; prima ancora vi avevamo segnalato colori e versioni del modello posizionato più in alto nella gamma e le probabili specifiche tecniche di entrambi i modelli.

Samsung Galaxy A54: conferme dal TENAA

Proprio su questo fronte sono appena arrivate delle conferme relativamente a Samsung Galaxy A54, che — sulla scia dei precedenti avvistamenti nei database di 3C, Bluetooth SIG e Geekbench — ha fatto la propria comparsa sul sito del TENAA, ente di certificazione cinese. La pagina dedicata all’ancora non ufficialmente presentato medio di gamma firmato Samsung reca conferma di alcune specifiche tecniche del dispositivo, alcune già note, altre inedite.

Una conferma interessante attiene alla batteria: Samsung Galaxy A54 potrà contare su un’unità da 4.905 mAh (che verranno pubblicizzati come 5.000 mAh) e, dunque, su un’autonomia di tutto rispetto; nel complesso, lo smartphone disporrà di quattro fotocamere, di cui una sul fronte e tre sul retro. Per quanto riguarda la connettività di rete 5G, il TENAA segnala il supporto alle bande b41, b78, b79, b78, e b28. Al netto di questo, c’è ben poco altro da riportare, tuttavia i più curiosi possono visitare direttamente la pagina in questione a questo link.

Vi ricordiamo che Samsung potrebbe ufficializzare i propri nuovi medi di gamma agli inizi del mese di marzo — almeno stando alle tempistiche dello scorso anno e al copio seguito con la gamma Galaxy S23 — e che la presunta scheda tecnica di Samsung Galaxy A54 5G è composta come segue:

Display: Super AMOLED da 6,4” FHD+ (1080 x 2340 pixel) con refresh rate a 120 Hz

SoC: Samsung Exynos 1380 (5 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MC4

Memoria RAM: 6 o 8 GB

Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB, espandibili tramite scheda microSD

Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 50 MP Sensore ultra-grandangolare da 12 MP Sensore macro da 5 MP

Fotocamera anteriore: 32 MP (in un notch a goccia)

Reti mobili: Dual SIM (due nano-SIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Certificazione IP67

Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W

Sistema operativo: One UI 5 basata su Android 13.

Se non avete voglia di attendere, potreste sempre tenere in considerazione il modello attuale, che nel 2023 è ancora uno smartphone molto valido, come dimostrato nella nostra recente riprova dedicata.

