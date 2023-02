In queste prime settimane del 2023 il team di Samsung si è dedicato in particolare al lancio della serie Samsung Galaxy S23 ma ci sono diversi altri smartphone che il colosso coreano si prepara a fare esordire sul mercato, come ad esempio Samsung Galaxy A54.

Si tratta di un modello di fascia media che avrà il difficile compito di confermare i grandi risultati in termini di vendite fatti registrare dalle precedenti generazioni e nelle scorse ore in Rete sono emersi alcuni interessanti dettagli relativi alle possibilità di scelta che gli utenti avranno per quanto riguarda i colori e la memoria.

Svelate le versioni di Samsung Galaxy A54

Stando a quanto è stato rivelato dal popolare leaker SnoopyTech su Twitter, Samsung Galaxy A54 dovrebbe essere venduto in due varianti: la prima con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione e la seconda con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione.

Per quanto riguarda i colori, invece, a dire di SnoopyTech gli utenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra quattro varianti:

Awesome White

Awesome Graphite

Awesome Lime

Awesome Violet

Pare quasi superfluo precisare che il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità.

Inoltre il popolare leaker ha confermato che Samsung Galaxy A54 potrà contare su un display da 6,4 pollici (stando alle precedenti indiscrezioni dovrebbe avere una risoluzione Full HD+ e un refresh rate a 120 Hz) e su Android 13 (ovviamente con l’interfaccia personalizzata One UI).

Infine, SnoopyTech ha pure pubblicato la seguente immagine, che ci mostra lo smartphone nella colorazione bianca con una delle custodie che gli utenti potranno acquistare per proteggere il device:

Tale immagine va a confermare le precedenti anticipazioni relative al design del nuovo modello di fascia media di Samsung e alla tripla fotocamera posteriore con allineamento verticale.

Per la presentazione ufficiale probabilmente ci sarà da attendere fino al prossimo mese. Staremo a vedere.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Samsung del mese