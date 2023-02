Continua il processo di aggiornamento per tutte le app targate Google, che sta per portare i dettami del Material You anche su Emergenze personali, l’app esclusiva per gli smartphone della gamma Pixel che aiuta gli utenti in caso di emergenza.

Si tratta dell’ennesimo passo in questo percorso di rinnovamento, che ha recentemente investito un’altra app del colosso di Mountain View, ovvero Trova il mio dispositivo.

Emergenze personali di Google sta per ricevere il Material You

Stando a quanto riportato sul canale Telegram Google News | En, Google sta preparando una riprogettazione per l’app Emergenze personali, esclusiva degli smartphone Made by Google della gamma Pixel, introducendo nuove impostazioni di navigazione.

Allo stato attuale, l’app si apre su una schermata “vecchio stile” (a scheda unica) dalla quale è poi possibile procedere a tutte le funzionalità tramite pulsanti.

Dopo l’aggiornamento, gli elementi della pagina delle impostazioni saranno divisi in tre schede: la vecchia schermata iniziale diventa la “Home” e ad essa si aggiungono due nuove schede, “Funzionalità” e “Le tue informazioni“, dotando così l’app di una barra di navigazione in basso e rendendola uniforme con tutte le altre app della casa.

Le novità sono visibili nelle immagini della galleria sottostante. L’ultima delle quattro foto mostra il comportamento dell’app quando si ruota lo schermo in modalità landscape: come in altre app di Google, l’app utilizza il componente Navigation Rail.

Previous Next Fullscreen

Il nuovo design di Emergenze personali, comunque, potrebbe essere ancora provvisorio. Ciò è testimoniato dal fatto che l’app sfrutti il rosa come colore di accento predefinito, indipendentemente dal tema corrente dello smartphone. Infine, segnaliamo che questa modifica non è ancora disponibile per gli utenti finali ma dovrebbe arrivare presto, già nelle prossime settimane.

Come aggiornare l’app sugli smartphone Google Pixel

L’app Emergenze personali è un’app esclusiva degli smartphone Google Pixel che l’hanno preinstallata già dalla prima configurazione.

Per verificare la disponibilità di un aggiornamento dell’app, basterà recarsi alla pagina dedicata sul Google Play Store (raggiungibile tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Aggiorna” nel caso in cui venga notificato un aggiornamento.

Potrebbero interessarti anche: Google rilascia Android 14 con la DP 1: le novità e come installarla nei Pixel e Google Maps abbraccia l’intelligenza artificiale: ecco le tante novità annunciate