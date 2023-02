Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, update che sarà anche quello finale per questi due popolari telefoni del colosso di Mountain View.

Lanciata nel 2019, la serie Google Pixel 4 ha ricevuto dal colosso di Mountain View tre anni di aggiornamenti di sicurezza Android mensili e miglioramenti specifici per i device della gamma Pixel, incluso l’aggiornamento completo ad Android 13 lo scorso agosto.

Come da tradizione, per i modelli Pixel di punta l’azienda statunitense rilascia un update finale dopo la scadenza degli aggiornamenti mensili e la serie Google Pixel 4 non fa eccezione.

Ecco l’ultimo aggiornamento per Google Pixel 4 e Pixel 4 XL

L’aggiornamento appena rilasciato per la serie Google Pixel 4 apporta i miglioramenti introdotti con le patch di sicurezza Android di febbraio 2023 e probabilmente non molto altro.

Stando a quanto suggerisce il numero di build, che inizia con la sigla “TP1A” e non con “TQ1A”, il nuovo update non porta con sé le migliorie di Android 13 QPR1, versione dell’OS rilasciata a dicembre.

L’aggiornamento in questione è già in fase di rilascio e dovrebbe presto raggiungere tutti i modelli a livello globale.

I più impazienti possono sfruttare i seguenti link per scaricare la nuova versione software e procedere ad un’installazione manuale:

Ai possessori di questi due smartphone non resta altro da fare che installare questo nuovo e ultimo update e decidere cosa fare per il futuro, ossia se cambiare telefono, affidarsi al mondo del modding o continuare a usare questi modelli con i rischi legati al mancato supporto software da parte del team di sviluppatori di Google.

