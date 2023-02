Esattamente come lo scorso anno, la rete mobile migliore in Italia secondo Altroconsumo è ancora una volta quella di Vodafone. L’operatore si conferma il migliore del 2022 per quanto riguarda la rete mobile 4G (i test in 5G sono stati scorporati da quelli che concorrono nella classifica generale), e stacca di parecchi punti gli altri tre concorrenti. Andiamo a vedere i punteggi più da vicino.

Vodafone ha ancora la migliore rete mobile 4G d’Italia

Vodafone si è presa il primo posto con un punteggio totale di 34.447 punti, staccando di quasi 10.000 punti il secondo classificato. Il resto del podio viene completato da Iliad con 24.497 punti e da TIM con 23.715 punti, mentre WINDTRE si deve accomodare al quarto posto con un piccolo distacco, fermandosi a 23.037 punti. Tutti gli operatori hanno avuto un incremento che deriva principalmente dai miglioramenti delle performance di velocità di download.

Il responso arriva dalla consueta indagine di Altroconsumo, effettuata grazie al contributo di più di 20.000 utenti tramite l’app CheBanda, scaricabile gratuitamente sul Google Play Store. Quest’ultima ha consentito di valutare una serie di parametri:

media velocità di download e upload Vodafone: 51,2 Mbps in download e 11,9 Mbps in upload (+28% in download rispetto allo scorso anno) Iliad: 37,3 Mbps in download e 7,1 Mbps in upload (+7% in download rispetto allo scorso anno) TIM: 35,4 Mbps in download e 9,4 Mbps in upload (+20% in download rispetto allo scorso anno) WINDTRE: 34,4 Mbps in download a 9 Mbps in upload (-2% in download rispetto allo scorso anno)

qualità di navigazione su siti Internet

qualità di visione dei video

Il test monitora l’accesso ad alcuni dei siti web più visitati, verificando se la pagina si apre correttamente e in quanto tempo. Se il ritardo è inferiore ai 10 secondi, la qualità di navigazione viene considerata buona (QNB), mentre un ritardo superiore o problemi di apertura vengono considerati, ovviamente, come negativi. Nella classifica QNB abbiamo Vodafone al primo posto con il 96%, seguita da Iliad con il 95% e da TIM e WINDTRE appaiati al 94%. Interessante il dato relativo a Vodafone: meno di 1 secondo per l’apertura delle pagine nel 18% dei casi (TIM si ferma al 14%, seguita da WINDTRE all’11% e da Iliad all’8%).

Per i video, il test verifica il tempo di caricamento e di attesa, ma anche eventuali pause (buffering). Per ritardi inferiori ai 12 secondi, la qualità di streaming (QSB) viene considerata buona. Le percentuali di successo vedono primeggiare ancora una volta Vodafone con l’84% (37% tra i 2 e i 5 secondi), seguita dagli altri tre con l’83%.

Le misurazioni sono state effettuate per la maggior parte sotto rete 4G (89%), e solo in misura minore in 5G (circa l’8%), 3G (poco oltre il 2%) e 2G (meno dello 0,5%). A proposito della connettività di quinta generazione, è percepibile un miglioramento nella velocità di download, che passa a 80 e 90 Mbps (Iliad e WINDTRE) e addirittura fino a 140 e 150 Mbps con Vodafone e TIM. Naturalmente ci sono anche passi avanti nella latenza.

Per partecipare a questo tipo di rilevazioni è possibile scaricare gratuitamente l’app CheBanda dal Google Play Store.

