La nuova famiglia dei Samsung GalaTxy S23 è stata presentata ufficialmente da pochi giorni e i vari operatori telefonici d’Italia hanno già cominciato a mettere a listino i nuovi smartphone abbinando le loro offerte che vi elencheremo qui di seguito.

Dopo avervi parlato delle promo attive su Samsung Shop è il momento di parlarvi delle offerte dei principali operatori italiani, vale a dire TIM, WindTre, Vodafone e Fastweb, per coloro che volessero acquistare Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ o Galaxy S23 Ultra in abbonamento con un piano telefonico.

Offerte TIM

TIM offre la possibilità di acquistare gli smartphone tramite finanziamento TIMFin con TAEG 0% con un vincolo di permanenza di 24 mesi, ma solo per i possessori di un’offerta TIM Unica, TIM 5G Power TOP o Unlimited. Sono accettate solo carte di credito italiane e in caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente è costretto a pagare gli interessi e le rate rimanenti, compresa la rata finale che non viene pagata se si rispetta il vincolo. L’operatore offre anche la possibilità di restituire il vecchio smartphone per ottenere uno sconto tramite l’opzione TIM Rivaluta Smartphone.

Samsung Galaxy S23 128 GB

non acquistabile in un’unica soluzione.

rate da 27 euro al mese per 30 mesi. Nessun anticipo.

Samsung Galaxy S23 256 GB

non acquistabile in un’unica soluzione.

rate da 29 euro al mese per 30 mesi. Nessun anticipo.

Acquista Samsung Galaxy S23 TIM

Samsung Galaxy S23+ 256 GB

non acquistabile in un’unica soluzione.

rate da 36 euro al mese per 30 mesi. Nessun anticipo.

Samsung Galaxy S23+ 512 GB

non acquistabile in un’unica soluzione.

rate da 40 euro al mese per 30 mesi. Nessun anticipo.

Acquista Samsung Galaxy S23+ TIM

Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB

non acquistabile in un’unica soluzione.

rate da 42 euro al mese per 30 mesi. Nessun anticipo.

Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB

non acquistabile in un’unica soluzione.

rate da 48 euro al mese per 30 mesi. Nessun anticipo.

Acquista Samsung Galaxy S23 Ultra TIM

Offerte WindTre

WindTre offre gli smartphone in accoppiata con diversi piani tariffari. Prenderemo in esame il piano Di Più Unlimited 5G con Easy Pay che offre traffico dati in 5G illimitato, minuti illimitati verso i numeri nazionali, 200 minuti verso l’estero e 200 SMS al mese. Per questa specifica offerta non sono previsti costi di attivazione, previsti invece per altre offerte che trovate sempre sul sito dell’operatore. Il recesso anticipato comporta il pagamento delle rate restanti del dispositivo e l’addebito della quota parte del costo di attivazione dell’offerta proporzionalmente ai mesi di mancata permanenza.

Samsung Galaxy S23 128 GB

unica soluzione a 979,90 euro.

rate da 51,98 euro al mese per 30 mesi + 10 euro per la SIM + 4,99 euro una tantum di attivazione device + 99,99 euro di anticipo con carta di credito.

Samsung Galaxy S23 256 GB

unica soluzione a 1039,90 euro.

rate da 52,98 euro al mese per 30 mesi + 10 euro per la SIM + 4,99 euro una tantum di attivazione device + 129,99 euro di anticipo con carta di credito.

Acquista Samsung Galaxy S23 WindTre

Samsung Galaxy S23+ 256 GB

unica soluzione a 1229,90 euro.

rate da 57,98 euro al mese per 30 mesi + 10 euro per la SIM + 4,99 euro una tantum di attivazione device + 179,99 euro di anticipo con carta di credito.

Samsung Galaxy S23+ 512 GB