La serie Samsung Galaxy S23 è stata presentata ufficialmente ieri sera durante l’evento Unpacked (qui se vi siete persi la nostra diretta), insieme ai notebook della serie Galaxy Book3, ma potete già acquistarla sul Samsung Shop con un po’ di sconto sfruttando un coupon e il cashback. Vediamo come fare.

La serie Samsung Galaxy S23 in offerta con coupon e cashback

Come purtroppo abbiamo avuto modo di scoprire ieri sera, l’intera serie Samsung Galaxy S23 ha subito un aumento del prezzo di lancio rispetto a quella dello scorso anno. Galaxy S23 è stato lanciato al prezzo di partenza di 979 euro (128 GB), Galaxy S23+ a 1129 euro (256 GB) e Galaxy S23 Ultra a 1479 euro (256 GB). Fortunatamente il produttore sta proponendo per questi primi giorni di commercializzazione una promo cashback che consente di acquistare le versioni più capienti a prezzi ribassati: non si tratta di un vero e proprio sconto immediato, ma grazie ai rimborsi previsti dal cashback (basta acquistare entro il 16 febbraio e registrarlo tramite Samsung Members entro il 24 aprile 2023) si possono ottenere tra i 60 e i 240 euro.

Più precisamente, con questa promozione potete acquistare Samsung Galaxy S23 256 GB al prezzo del 128 GB, Samsung Galaxy S23+ da 512 GB al prezzo del 256 GB, Samsung Galaxy S23 Ultra da 512 GB o da 1 TB al prezzo rispettivamente del 256 GB e del 512 GB (tramite un rimborso). Abbiamo inoltre già parlato dell’iniziativa Samsung+ Valore, che consente di ottenere una super valutazione dell’usato.

In aggiunta a tutto questo, sul Samsung Shop è disponibile fino al 16 febbraio 2023 il codice sconto GALAXYS23, che permette di risparmiare subito fino a 100 euro sull’acquisto. Lo sconto è cumulabile con il cashback e consente di risparmiare subito qualcosina sui modelli con più memoria. Applicando al carrello il suddetto coupon, potete ricevere subito:

50 euro di sconto su Samsung Galaxy S23 8-256 GB – sommando il cashback il prezzo “finale” sarà di 929 euro (anziché 1039)

su Samsung Galaxy S23 8-256 GB – sommando il cashback il prezzo “finale” sarà di (anziché 1039) 50 euro di sconto su Samsung Galaxy S23+ 8-512 GB – sommando il cashback il prezzo “finale” sarà di 1179 euro (anziché 1349)

su Samsung Galaxy S23+ 8-512 GB – sommando il cashback il prezzo “finale” sarà di (anziché 1349) 50 euro di sconto su Samsung Galaxy S23 Ultra 12-512 GB – sommando il cashback il prezzo “finale” sarà di 1429 euro (anziché 1659)

su Samsung Galaxy S23 Ultra 12-512 GB – sommando il cashback il prezzo “finale” sarà di (anziché 1659) 100 euro di sconto su Samsung Galaxy S23 Ultra 12 GB – 1 TB – sommando il cashback il prezzo “finale” sarà di 1559 euro (anziché 1899)

Insomma, non stiamo parlando di sconti da strapparsi i capelli, considerando le cifre in ballo, ma comunque si tratta di ribassi consistenti visto che la serie Galaxy S23 è uscita solo da qualche ora. Per procedere all’acquisto tramite Samsung Shop o per saperne di più potete seguire il link qui sotto:

Acquista Samsung Galaxy S23 in offerta

